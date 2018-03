Sporting pagou ao Sporting de Braga 707 mil euros da transferência de Battaglia

Lusa Comentários 27 Mar, 2018, 18:21 | Futebol Nacional

De acordo com a mesma fonte, este montante refere-se ao milhão em falta, aos quais foram abatidos 85.764 euros do mecanismo de solidariedade de Rui Fonte e Pedro Santos, 7.460 euros de bilhetes em dívida de 2016/17 e 199.643 de uma dívida à empresa proprietária de 20% do passe do argentino, que o Sporting assumiu.

Em comunicado, o Sporting de Braga confirmou a receção da transferência, mas questiona o montante e diz ter denunciado a situação à Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"Tal quantia só pode ser reveladora de uma de duas coisas: um equívoco ou uma trafulhice. Conhecendo, porém, a postura do Sporting em todo este processo, a conclusão a registar é que o seu responsável máximo ordenou mais uma manobra de diversão, denunciadora da chico-espertice de quem a pratica", lê-se no comunicado dos `arsenalistas`.

Ainda de acordo com os bracarenses, "importa esclarecer que o valor a transferir para a Sporting de Braga, SAD seria de 828.083,76, compreendendo já a dedução do crédito detido pela LACO e cedido à Sporting SAD, a compensar na prestação (um milhão de euros) que vencia a 15 de fevereiro de 2018".

O Sporting de Braga denuncia "má-fé" e "contabilidade criativa" por parte do presidente do Sporting, acrescentando que a quantia descontada pelos `leões` "inclui até a antecipação de saldos não vencidos do mecanismo de solidariedade relativos às transferências dos jogadores".

"Expondo os factos para conhecimento público, a Sporting de Braga, SAD dá seguimento à denúncia que já encaminhou para as instâncias próprias. Hoje mesmo reportámos o caso à FPF, evidenciando as práticas cometidas, reveladoras do caráter de quem é incapaz de respeitar os seus compromissos", prossegue o emblema bracarense.

Fonte do Sporting, confirmou ainda à Lusa que os próximos pagamentos da transferência de Battaglia estão previstos para julho e dezembro, no valor de um milhão e 500 mil euros, respetivamente.

Battaglia, de 26 anos, assinou por cinco épocas pelo Sporting no início da presente temporada, proveniente do Sporting de Braga, numa transferência que, além de verbas então não divulgadas, envolveu as cedências de Ricardo Esgaio e Jefferson.