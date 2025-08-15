Sporting passa a ser detentor da totalidade do passe de Francisco Trincão

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a SAD do clube presidido por Frederico Varandas, que já detinha metade do passe do jogador de 25 anos, explicou que chegou a acordo com o FC Barcelona para adquirir os restantes 50%.

"A Sporting SAD chegou a acordo com o FC Barcelona quanto à aquisição de 50% dos direitos económicos do jogador Francisco Trincão pelo montante de 11 ME. Em resultado do que antecede a Sporting SAD passa a deter 100% dos direitos económicos do referido jogador. Mais se informa que a Sporting SAD não terá encargos com serviços de intermediação", lê-se na pequena nota.

Isto significa que Trincão custou aos `cofres` de Alvalade um total de 21 ME.

No final de 2022/23, altura em que o extremo chegou a Alvalade, o Sporting já tinha pago ao emblema catalão 10 ME, três pelo empréstimo na primeira temporada e os restantes sete pela aquisição de metade dos direitos económicos.

Trincão tem contrato com o Sporting até junho de 2027 e foi determinante nas duas últimas temporadas em que o Sporting conquistou o bicampeonato e também a `dobradinha`, em 2024/25.

Na última época, o internacional português (11 jogos e dois golos pela seleção nacional) assinou 11 golos e 17 assistência em 54 jogos pelos `leões`, em todas as provas. Em 2023/24, já tinha assinalado 10 golos e nove assistências em 49 partidas.

Trincão fez toda a formação e iniciou a sua carreira no Sporting de Braga, tendo saltado para o FC Barcelona com apenas 20 anos, em 2020/21, e representado o Wolverhampton, por empréstimos dos catalães, em 2021/22.