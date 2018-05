Sporting perdeu dois patrocinadores

RTP Comentários 18 Mai, 2018, 14:21 / atualizado em 18 Mai, 2018, 15:06 | Futebol Nacional

O Grupovarius diz que não quer fazer parte de um clube com a imagem manchada. E que vai rescindir o contrato devido à "arrogância e prepotência" de Bruno de Carvalho. Trata-se do principal patrocinador do judo, que pede também a demissão do presidente do Sporting. "A comissão executiva do Sporting Clube de Portugal deveria ter-se demitido, elevando assim os superiores interesses do clube e dos sócios. Uma vez que isso não sucedeu e a arrogância e prepotência falaram mais alto, não existem condições para continuar ligados a uma imagem de violência, escândalos e incongruências", alega o grupo.







A empresa pede mesmo desculpas aos sportinguistas "por não ter tido a visão nem o discernimento de perceber que a minoria tinha razão" sobre o homem que manda no clube.





O grupo Inforphone, atual parceiro tecnológico dos leões, anunciou também que irá desencadear os mecanismos legais para a desvinculação do contrato com o clube de Alvalade.





A empresa entende que a associação à marca Sporting está a ser prejudicial.







"Perante todos os acontecimentos e tomada de posição por parte da direção do Sporting Clube de Portugal, como administrador do Grupo Inforphone entendemos que já não existem condições para estarmos ligados a uma imagem que nos origina um sentimento de vergonha, arrogância e, acima de tudo, desrespeito pelo nosso esforço em investir no clube e estar associado ao mesmo", refere o presidente executivo Tiago Ramos, em comunicado.