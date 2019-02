Sporting precisa de 41 milhões até junho

Mário Aleixo - RTP Comentários 28 Fev, 2019, 08:27 / atualizado em 28 Fev, 2019, 08:46 | Futebol Nacional

No documento enviado à CMVM pode ler-se: “Estimamos que a insuficiência de recursos se manifeste no final de abril de 2019”, refere-se e explica-se que, para fazer face a estas necessidades, a SAD pretende concluir, já em março, “uma operação de titularização de créditos relativos ao contrato de cedência de direitos de transmissão televisiva”.



“Caso a operação de titularização não seja concluída no calendário previsto ou, no limite, não seja bem sucedida a par das demais ações mencionadas… a Sociedade poderá enfrentar dificuldades de tesouraria para cumprir com as suas responsabilidades”.



No mesmo comunicado Lê-se ainda que “a Sociedade está confiante que tal situação não se verificará, pois poderá sempre, em última instância, recorrer à venda de ativos, designadamente dos direitos económicos dos jogadores de futebol de modo a satisfazer eventuais necessidades de liquidez”.



Os “leões” vão, entretanto, tentar angariar novos patrocínios "relacionados com a equipa principal de futebol, o Estádio José Alvalade ou a Academia Sporting".