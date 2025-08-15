Sporting recebe FC Porto no primeiro clássico da I Liga em 30 de agosto
O primeiro clássico da edição 2025/26 da I Liga portuguesa de futebol, entre Sporting e FC Porto, em Lisboa, vai ser disputado no dia 30 de agosto, um sábado, informou hoje a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).
O embate entre `leões`, bicampeões nacionais, e `dragões`, da quarta jornada da I Liga, vai ter início às 20:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, um dia antes de o Benfica visitar o Alverca, no domingo, dia 01 de setembro, às 18:00.
Na terceira jornada, cujo programa também foi hoje divulgado, o Sporting visita o Nacional, também no sábado, dia 23 de agosto, às 18:00, no mesmo dia em que o rival Benfica recebe o Tondela, mas às 20:30.
O FC Porto entra em campo no dia seguinte, com a receção ao Casa Pia, às 18:00, antes de o Sporting de Braga ser anfitrião do AVS, às 20:30.
Nesta ronda, o jogo do Santa Clara, que enfrenta o play-off da Liga Conferência, depois de superar duas pré-eliminatórias, foi adiado para 06 de setembro, data de jogos das seleções.
Programa da terceira jornada:
- Sábado, 23 ago:
Moreirense - Vitória de Guimarães, 16:00
Nacional -- Sporting, 18:00
Arouca - Rio Ave, 20:30
Benfica -- Tondela, 20:30
- Domingo, 24 ago:
Famalicão - Gil Vicente, 15:30
FC Porto - Casa Pia, 18:00
Sporting de Braga -- AVS, 20:30
- Segunda-feira, 25 ago:
Estrela da Amadora -- Alverca, 20:15
- Sábado, 06 set:
Estoril Praia - Santa Clara, 20:30
Programa da quarta jornada:
- Sexta-feira, 29 ago:
Gil Vicente -- Moreirense, 20:15
Casa Pia -- Nacional, 15:30
AVS -- Famalicão, 18:00
Vitória de Guimarães -- Arouca, 18:00
Sporting - FC Porto, 20:30
- Domingo, 31 ago:
Tondela - Estoril Praia, 15:30
Alverca -- Benfica, 18:00
Santa Clara - Estrela da Amadora, 19:30 locais (20:30 em Lisboa)
Rio Ave - Sporting de Braga, 20:30