Sporting recebe FC Porto no primeiro clássico da I Liga em 30 de agosto

O embate entre `leões`, bicampeões nacionais, e `dragões`, da quarta jornada da I Liga, vai ter início às 20:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, um dia antes de o Benfica visitar o Alverca, no domingo, dia 01 de setembro, às 18:00.

Na terceira jornada, cujo programa também foi hoje divulgado, o Sporting visita o Nacional, também no sábado, dia 23 de agosto, às 18:00, no mesmo dia em que o rival Benfica recebe o Tondela, mas às 20:30.

O FC Porto entra em campo no dia seguinte, com a receção ao Casa Pia, às 18:00, antes de o Sporting de Braga ser anfitrião do AVS, às 20:30.

Nesta ronda, o jogo do Santa Clara, que enfrenta o play-off da Liga Conferência, depois de superar duas pré-eliminatórias, foi adiado para 06 de setembro, data de jogos das seleções.

Programa da terceira jornada:

- Sábado, 23 ago:

Moreirense - Vitória de Guimarães, 16:00

Nacional -- Sporting, 18:00

Arouca - Rio Ave, 20:30

Benfica -- Tondela, 20:30

- Domingo, 24 ago:

Famalicão - Gil Vicente, 15:30

FC Porto - Casa Pia, 18:00

Sporting de Braga -- AVS, 20:30

- Segunda-feira, 25 ago:

Estrela da Amadora -- Alverca, 20:15

- Sábado, 06 set:

Estoril Praia - Santa Clara, 20:30

Programa da quarta jornada:

- Sexta-feira, 29 ago:

Gil Vicente -- Moreirense, 20:15

Casa Pia -- Nacional, 15:30

AVS -- Famalicão, 18:00

Vitória de Guimarães -- Arouca, 18:00

Sporting - FC Porto, 20:30

- Domingo, 31 ago:

Tondela - Estoril Praia, 15:30

Alverca -- Benfica, 18:00

Santa Clara - Estrela da Amadora, 19:30 locais (20:30 em Lisboa)

Rio Ave - Sporting de Braga, 20:30