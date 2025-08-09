Sporting regressa à II Liga com vitória

De regresso à II Liga oito épocas depois, o Sporting B criou o primeiro lance de maior perigo, quando, aos 18 minutos, um corte fundamental de Stopira, evitou o golo de Manuel Mendonça.



O conjunto de Torres Vedras ainda respondeu na primeira parte, por Dany Jean e Manu Pozo, mas, em ambos os lances, valeu a atenção de Diego Callai.



Na etapa complementar, Ethyan González esteve próximo de alterar o desfecho final, aos 78 minutos, mas o remate, ainda de fora da área, saiu ligeiramente por cima.



Já aos 89 minutos, e quando tudo indicava uma igualdade no marcador, Flávio Gonçalves, que tinha entrado em campo aos 71, aproveitou uma desatenção defensiva do Torreense e 'selou' a vitória 'leonina'.



Jogo no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.



Torreense – Sporting B, 0-1.



Ao intervalo: 0-0.



Marcador:



0-1, Flávio Gonçalves, 89 minutos.



Equipas:



- Torreense: Lucas Paes, Elie Ahouonon, Stopira, Arnau Casas, David Bruno (Javirro, 73), Costinha (Alejandro Alfaro, 73), Léo Silva (David Costa, 61), Javi Vázquez, Manu Pozo (Pité, 79), Dany Jean e Arielson (Ethyan González, 61).



(Suplentes: Unai Pérez, Brian Agbor, Danilo Ferreira, Alejandro Alfaro, Pité, David Costa, Javirro, Ismail Seydi e Ethyan González).



Treinador: Diogo Santos.



- Sporting B: Diego Callai, David Moreira, João Muniz, Bruno Ramos, Salvador Blopa (Lucas Anjos, 79), Manuel Mendonça (Flávio Gonçalves, 71), Rayan Lucas, José Silva (Rafael Besugo, 85), Mauro Couto, Samuel Justo (Rodrigo Dias, 85) e Rafael Nel (Gabriel Silva, 79).



(Suplentes: Guilherme Pires, Rodrigo Dias, Rafael Pontelo, Rafael Besugo, Eduardo Felicíssimo, Flávio Gonçalves, Paulo Cardoso, Lucas Anjos, Gabriel Silva).



Treinador: João Gião.



Árbitro: José Bessa (AF Porto).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Samuel Justo (19), Bruno Ramos (47) e Javirro (77).



Assistência: 1.367 espetadores.

