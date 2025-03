Sporting-Rio Ave da Taça em 03 de abril, Tirsense-Benfica em 09 de abril

Em 03 de abril, uma quinta-feira, o desafio entre Sporting e o Rio Ave disputa-se a partir das 20:15, no Estádio José Alvalade.

Já no dia 09, uma quarta-feira, a partida entre o Tirsense, equipa do Campeonato de Portugal e a grande surpresa da prova, e o Benfica vai realizar-se a partir das 20:45, no emprestado Estádio Cidade de Barcelos.