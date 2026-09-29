Futebol Nacional
Sporting
Sporting ultrapassa os 200 mil associados e quebra recorde do clube
O Sporting ultrapassou, esta terça-feira, os 200 mil associados e atingiu o número mais alto da sua história, anunciou o clube.
“É com enorme satisfação que anunciamos que hoje ultrapassámos os 200 mil sócios. É o melhor presente para os nossos 120 anos e um número que queremos ver crescer cada vez mais”, lê-se numa nota divulgada no site oficial dos 'leões'.
Em junho de 2025, o Sporting tinha terminado o processo de renumeração com 179.208 associados, numa recontagem imposta pelos estatutos do clube, deixando de fora quem tenha sido alvo de expulsão, suspensão ou exclusão, além dos que faleceram e dos que solicitaram a respetiva exoneração nos últimos cinco anos.
“Em apenas cinco anos, duplicámos o número de sócios. A todos, obrigado. Esta família cresce todos os dias, e o melhor ainda está para vir”.
Em junho de 2025, o Sporting tinha terminado o processo de renumeração com 179.208 associados, numa recontagem imposta pelos estatutos do clube, deixando de fora quem tenha sido alvo de expulsão, suspensão ou exclusão, além dos que faleceram e dos que solicitaram a respetiva exoneração nos últimos cinco anos.
“Em apenas cinco anos, duplicámos o número de sócios. A todos, obrigado. Esta família cresce todos os dias, e o melhor ainda está para vir”.
Tópicos