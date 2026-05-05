Sporting vota contra e "empurra" sete jogos da jornada 33 para segunda-feira

Sporting vota contra e "empurra" sete jogos da jornada 33 para segunda-feira

O Sporting votou contra a alteração de horários proposta para a penúltima jornada. Como consequência direta da falta de unanimidade, a Liga viu-se obrigada a marcar sete dos nove jogos da 33ª ronda para a próxima segunda-feira, às 20h15.

RTP /
Pedro Nunes - Reuters

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A discórdia centra-se na luta pelo 2.º lugar, que garante o acesso direto à Liga dos Campeões. O Sporting, atualmente em disputa direta com o Benfica por esse posto, opôs-se formalmente a que o Sporting de Braga jogasse após o Famalicão.

Os regulamentos da Liga exigem que, nas duas últimas jornadas, os jogos que envolvam decisões de título, subida ou manutenção sejam disputados em simultâneo. 

Sem o acordo do clube de Alvalade para ajustar as janelas televisivas e o descanso das equipas, a solução administrativa passou por colocar o grosso da jornada no último horário possível para garantir a integridade da competição.

Calendário de Segunda-feira (20h15)

Com esta decisão, a noite de segunda-feira será de "nervos de aço" com sete partidas a decorrer em simultâneo:

- Benfica-Sp. Braga

- Estrela da Amadora-Famalicão

- Gil Vicente-Arouca

- Rio Ave-Sporting

- Santa Clara-Nacional

- Tondela-Moreirense
- V. Guimarães-Casa Pia

Um dia antes, domingo realizam-se os seguintes jogos:

AVS - FC Porto, 18:00

Alverca - Estoril Praia, 20:30
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