Sporting vota contra e "empurra" sete jogos da jornada 33 para segunda-feira

Os regulamentos da Liga exigem que, nas duas últimas jornadas, os jogos que envolvam decisões de título, subida ou manutenção sejam disputados em simultâneo.





Sem o acordo do clube de Alvalade para ajustar as janelas televisivas e o descanso das equipas, a solução administrativa passou por colocar o grosso da jornada no último horário possível para garantir a integridade da competição.





Calendário de Segunda-feira (20h15)

- V. Guimarães-Casa Pia





Um dia antes, domingo realizam-se os seguintes jogos:





AVS - FC Porto, 18:00



Alverca - Estoril Praia, 20:30



A discórdia centra-se na luta pelo 2.º lugar, que garante o acesso direto à Liga dos Campeões. O Sporting, atualmente em disputa direta com o Benfica por esse posto, opôs-se formalmente a que o Sporting de Braga jogasse após o Famalicão.Com esta decisão, a noite de segunda-feira será de "nervos de aço" com sete partidas a decorrer em simultâneo: