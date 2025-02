Steven Vitória, Lystsov e Ariyibi aumentam vaga de reforços do Boavista

Um dia depois de terem resolvido o impedimento de inscrição de novos jogadores imposto pela FIFA nas últimas cinco janelas de transferências, devido a dívidas, os ‘axadrezados’ anunciaram nove contratações de uma assentada, numa altura em que podem registar atletas livres até ao final de fevereiro, apesar de o mercado de inverno já ter fechado para os clubes nacionais.



O defesa central internacional canadiano Steven Vitória, de 38 anos, voltará a competir no escalão principal, após passagens por Estoril Praia (2010-2013), Benfica (2013/14), ao serviço do qual conquistou um campeonato, uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga, Moreirense (2019-2022) e Desportivo de Chaves (2022-2024).



Outra novidade para o eixo defensivo é o russo Vitalii Lystov, de 29 anos, que já alinhou nas equipas B e de sub-23 do Benfica (2015-2018), por entre um empréstimo ao Tondela, e tinha voltado à União de Leiria, da II Liga, em 2023/24, época na qual o extremo norte-americano Gboly Ariyibi, de 30 anos, jogou no Keçiörengücü, do segundo escalão turco.



O guarda-redes checo Tomás Vaclík, o ala direito Osman Kakay, de Serra Leoa, o defesa central camaronês Sidoine Fogning, o lateral esquerdo francês Layvin Kurzawa, o médio neerlandês Marco van Ginkel e o extremo senegalês Moussa Koné já constavam desde terça-feira na lista de inscritos pelo Boavista na Liga Portuguesa de Futebol profissional (LPFP).



Sete dos oito reforços assinaram contratos válidos até junho de 2025, enquanto Sidoine Fogning vinculou-se por três temporadas e meia, até 2028, sendo que todos já estavam a trabalhar com o plantel nos últimos dias e ficam formalmente à disposição de Lito Vidigal.



Oficializado na segunda-feira como sucessor do italiano Cristiano Bacci, o treinador angolano regressou ao Boavista pouco mais de cinco anos depois, numa altura em que a equipa ocupa a 18.ª e última posição da I Liga, com 12 pontos, seis abaixo da zona de permanência direta e a cinco da vaga de acesso ao play-off, e vem de seis derrotas e 11 encontros sem vencer.



Os ‘axadrezados’ recebem o Estrela da Amadora, 16.º e antepenúltimo classificado, na sexta-feira, às 20:15, no Estádio do Bessa, no Porto, na abertura da 22.ª jornada da I Liga.