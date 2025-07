Stjepanovic reforça Moreirense até 2029 após deixar Partizan

O emblema da vila de Moreira de Cónegos, do concelho de Guimarães, não divulgou mais pormenores relativos à contratação do futebolista de 21 anos, que estava vinculado ao clube de Belgrado até 2027.



O jogador concluiu a formação na equipa ‘alvinegra’ de Belgrado e estreou-se como sénior na época 2022/23, tendo depois somado oito jogos oficiais na temporada 2023/24 e 17 na época transata.



Stjepanovic é o quinto reforço do Moreirense para a época 2025/26, a par dos laterais-esquerdos Álvaro Martínez e Francisco Domingues, do também médio Rodrigo Alonso e do extremo Kiko Bondoso.