Stuart Baxter avisa que não tem um "segredo especial" para o Boavista

Na sua primeira conferência de imprensa, o técnico escocês de 71 anos, que substituiu Lito Vidigal para tentar evitar que o Boavista desça de divisão, anteviu o embate fora com o também aflito Farense, na sexta-feira, para a 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e declarou-se “agradado” com a “atitude muito boa” da equipa.



O Boavista parte para esta jornada no último lugar da classificação geral, com 18 pontos, e o Farense está um lugar acima, com mais três, pelo que o jogo assume extrema importância para as duas equipas.



Stuart Baxter, que disse estar ciente do “momento difícil” dos 'axadrezados', considerou importante que a equipa jogue "com menos medo”.



O técnico notou que restam cinco jogos e que, por isso, o seu trabalho é “fazer coisas que produzam resultados agora, o que não é fácil”.



“Tenho de permanecer focado e não tentar mudar muitas coisas de uma só vez, mas só as necessárias”, sustentou, acrescentando: “Estive sempre preparado para a oportunidade de trabalhar com um grande clube e tentar fazer o meu melhor, para o salvar de um final indesejado. Os jogadores estão a trabalhar muito bem e estou satisfeito”.



O técnico afirmou que pode mudar taticamente, jogadores e a mentalidade, mas advertiu que não tem “um segredo especial” para dar a volta a uma situação como a do Boavista, que precisa quase de um milagre para evitar a despromoção à II Liga.



“Estou otimista. Se os jogadores conseguirem reproduzir o que fazem nos treinos, então temos hipóteses”, ressalvou, considerando que, diante do Farense, o mais importante é manter as emoções controladas.



Stuart Baxter garantiu que vai “pedir aos jogadores que ponham de lado todos os pensamentos de 'e se' e se concentrem só no aqui e agora, no próximo passe, o próximo remate, o próximo desarme, mantendo-se focados e trabalhando duro”.



“Não quero descer de divisão. Não quero isso no meu currículo, especialmente agora. Aceitei este trabalho porque o Boavista é um grande clube. A Liga portuguesa é interessante e eu sei, porque sou um treinador experiente, que nunca se deve dizer nunca. Vou dar tudo neste trabalho", completou.



O Boavista e o Farense defrontam-se na sexta-feira, em Faro, num jogo referente a 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol marcado para as 15:30.