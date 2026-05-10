Subida inédita do Amarante à II Liga





(Com Lusa)

O nigeriano Arome marcou o único golo aos 83 minutos, garantindo o triunfo e a histórica subida do Amarante, num final de época que poderá ser ainda coroado com o título de campeão na derradeira jornada.Na tabela, o Amarante lidera com 28 pontos, mais três do que a Académica, também em zona de subida direta, enquanto o Belenenses, com menos um jogo, é terceiro e poderá ainda discutir os lugares de subida. A União de Santarém, por sua vez, mantém o oitavo e último lugar da fase de subida, com os mesmos nove pontos.O ambiente em Amarante era de festa, mas a pressão e a ansiedade tomaram conta dos locais, que revelaram dificuldades na ligação do seu jogo na primeira parte, face a uma equipa desinibida e muito solidária, a quem pertenceram os únicos remates perigosos neste período.Aos 17 minutos, Gonçalo Águas rematou na quina da área do Amarante e obrigou Martim Duarte a uma boa defesa, num gesto que o guarda-redes amarantino repetiria aos 35, na sequência de um livre batido por Marco Grilo.Apesar do empate servir o objetivo de subida, Alex Costa lançou para a segunda parte Harruna e Arome, com evidentes melhorias no rendimento da equipa. O Amarante ganhou capacidade física nos ‘duelos’ e mais presença no meio-campo contrário.Saint-Louis, aos 55 minutos, cabeceou ao poste e o estádio quase veio a baixo, um momento de preparação para o golo anotado por Arome, aos 83 minutos. Neste decisivo lance, o avançado nigeriano recebeu a bola à entrada da área e foi avançando de fora para dentro, para melhor se enquadrar com a baliza, antes de rematar colocado e sem possibilidades de defesa para Hidalgo, precipitando a festa que promete prolongar-se dentro e fora do estádio.Jogo no Estádio Municipal de Amarante.Amarante – União de Santarém, 1-0.Ao intervalo: 0-0.Marcadores:1-0, Arome Idache, 83 minutos.Equipas:- Amarante: Martim Duarte, Feliciano, João Filipe, Samuel Vivas, Tiago Ventura (Obama Ribeiro, 90+2), Afonso Meireles (Harruna Iddriss, 46), Faissal Zangré, Rui Pedro, Marcelo Cunha (Arome Idache, 46), Daniel Rodrigues (Tiago Antunes, 61) e Jordan Saint-Louis (Moisés Conceição, 88).(Suplentes: Rafael Flores, Obama Ribeiro, Edu, Harruna Iddriss, Tiago Antunes, Moisés Conceição, Ruben Silva, Arome Idache e Roger Almeida.)Treinador: Alex Costa.- União de Santarém: Nuno Hidalgo, David Monteiro (Miguel Rodeia, 81), Pedro Pereira, David Vinhas, João Ricardo (Rodrigo Teixeira, 81), Eric Ayiah (Noah Medalli, 67), Marco Grilo, Bruno Ventura, Gonçalo Águas (Tiago Madeira, 81), Manu (Sidy Koumé, 72) e Gonçalo Teixeira.(Suplentes: Pedro Teixeira, Miguel Rodeia, Jaime Simões, Kim, Noah Medalli, Rodrigo Teixeira, Miguel Rodrigues, Sidy Koumé e Tiago Madeira.)Treinador: Carlos Fernandes.Árbitro: Rui Madeira (AF Lisboa).Ação disciplinar: Cartões amarelos para Afonso Meireles (40) e David Vinhas (64).Assistência: Cerca de 5.000 espectadores.