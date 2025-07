Sueco Gustaf Lagerbielke é reforço do Sporting de Braga

Internacional A pela Suécia por três vezes, o jogador de 25 anos, que na época passada alinhou nos neerlandeses do Twente por empréstimo do Celtic, já tinha seguido para o estágio do Sporting de Braga na Áustria integrado entre os convocados, mesmo antes de ser oficializado.



Gustaf Lagerbielke assinou um contrato válido com os minhotos para as próximas cinco temporadas e, aos 2,5 milhões de euros por 100 por cento do passe, poderão ainda acrescer 550 mil euros mediante objetivos individuais e coletivos.



O Celtic fica com 10 por cento de uma mais-valia sobre a uma futura transferência, informa ainda o Sporting de Braga.