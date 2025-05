Supertaça abre época futebolística 2025/26 no primeiro fim de semana de agosto

“A Supertaça Cândido de Oliveira vai, mais uma vez, abrir oficialmente a temporada 2025/26, no primeiro fim de semana de agosto [01 a 03]”, lê-se no sítio da FPF na Internet, que não indica, contudo, a data exata do jogo que oporá Sporting e Benfica, as duas equipas envolvidas na luta pelo título nacional masculino mas também pela Taça.



De acordo com o calendário oficial divulgado hoje pelo organismo presidido por Pedro Proença, relativo às competições masculinas organizadas pela federação, a primeira eliminatória da Taça de Portugal acontecerá em 31 de agosto, com os clubes da I Liga a entrarem em ação apenas na terceira ronda, que se jogará a 18 e 19 de outubro.



Já o arranque da Liga 3 está previsto para 10 de agosto, concluindo-se no dia 17 de maio as fases de apuramento de campeão e manutenção e descida. Os dois jogos do play-off de subida realizam-se a 23 e 29 de maio.



Também para 10 de agosto está agendado o início da Liga Revelação, que acaba em 28 de abril, e o do Campeonato de Portugal, competição com final marcada para 10 de junho.



Já no feminino, será no primeiro fim de semana de setembro que se realizará a Supertaça, que vai opor o pentacampeão nacional Benfica ao Torreense, que defronta as ‘encarnadas’ na final da Taça de Portugal, em 17 de maio.



Quer a Liga, quer a segunda divisão femininas irão começar no fim de semana seguinte, com o principal escalão a terminar em 10 de maio.



A Taça de Portugal inicia-se com uma pré-eliminatória em 05 de setembro e a primeira ronda será disputada a 05 de outubro, com a final agendada para o fim de semana de 16 e 17 de maio.



Por fim, o pontapé de saída da Taça da Liga feminina será dado no fim de semana de 19 de outubro.