Supertaça. Benfica pode somar 11.º título com Jesus e o FC Porto 5.º com Conceição

O técnico da Amadora, de 66 anos, ganhou três campeonatos, uma Taça de Portugal, cinco edições da Taça da Liga e uma Supertaça, num trajeto ainda marcado pela presença em duas finais da Liga Europa, ambas perdidas (2012/13 e 2013/14).





A sua segunda passagem começou algo tumultuosa, com um grande falhanço a abrir, a eliminação na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, mas, em termos das diversas competições, todos os objetivos estão em aberto.





O Benfica é segundo na I Liga, a dois pontos do líder Sporting, está nos oitavos de final da Taça de Portugal, na "final four" da Taça da Liga e ainda nos 16 avos de final da Liga Europa, depois de ultrapassar a fase de grupos.





O primeiro troféu ao alcance é a Supertaça, que Jorge Jesus venceu uma vez ao serviço do Benfica, quando, em 2014/15, bateu o Rio Ave por 3-2 no desempate por grandes penalidades, após 120 minutos sem golos, em Aveiro.





Em caso de triunfo, Jesus somará o 11.º título pelo Benfica, na sétima época, mas se a vitória sorrir aos "dragões", será, então, a quinta conquista de Sérgio Conceição, que está a iniciar a sua quarta época consecutiva no Dragão.





Resposta de Conceição a Jesus







Nas três primeiras temporadas (2017/18 a 2019/20), o técnico de 46 anos, natural de Ribeira de Frades, Coimbra, ganhou dois campeonatos, uma Taça de Portugal e uma Supertaça Cândido de Oliveira.





Conceição arrancou com a conquista da I Liga (2017/18), negando então o "penta" ao Benfica, ficou-se pela Supertaça em 2018/19, com um 3-1 ao Desportivo das Aves, em Aveiro, e, na época passada, alcançou a "dobradinha".





Os "dragões" venceram o campeonato com mais cinco pontos do que as "águias", depois de terem estado sete atrás, já em plena segunda volta, e, na final da Taça, superaram também o grande rival, por 2-1, em Coimbra, já sem público.





A quarta época começou algo atribulada, com muitos pontos perdidos no campeonato, traduzidos no terceiro lugar, a quatro pontos do Sporting e dois do Benfica, mas, nas outras competições, os "dragões" têm estado em bom plano.





Os azuis e brancos conseguiram chegar aos oitavos de final da Liga dos Campeões, sendo a única equipa fora do "top 5" europeu nesta fase da prova, estão também nos últimos 16 da Taça de Portugal e na "final four" da Taça da Liga.





No "ranking" portista de troféus, Sérgio Conceição pode, para já, juntar-se no oitavo lugar a quatro ilustres técnicos, os portugueses José Maria Pedroto e Fernando Santos, o inglês Bobby Robson e o húngaro Mihaly Siska.





A 12.ª final da Supertaça Cândido de Oliveira entre FC Porto e Benfica, correspondente à época 2019/20, realiza-se na quarta-feira, no Estádio Municipal de Aveiro, com início às 20h45, à porta fechada, devido à pandemia da covid-19.





c/Lusa