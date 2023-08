Supertaça de futebol – Números e Curiosidades

- 45 - Esta é a 45.ª edição da supertaça- Atual vencedor – FC Porto.- 6 - últimos 6 anos, ninguém venceu a supertaça em 2 anos consecutivos.-5 - Só 5 equipas venceram a Supertaça.- 23 - FC Porto – equipa com mais títulos (tem 23);- Os outros 4 vencedores – Sporting (9), Benfica e Boavista (3), e Vitória SC (1).-22 - Até 2001 a Supertaça era disputada a duas mãos, nos últimos 22 anos passou a ser em apenas 1 jogo.- 84/85 - A supertaça mais longa da história foi em 1984/85… decidida apenas ao fim de… 4(!) jogos-13 - O estádio Municipal de Aveiro vai receber a supertaça pela 13.ª vez.- 8 - João Pinto (FC Porto) e Vítor Baía (FC Porto) são os jogadores com mais títulos nesta competição, 8 (!)-3 - Artur Jorge (FC Porto) e Sérgio Conceição (FC Porto) são os treinadores com mais supertaças, 3.- 6 – Os golos de Domingos na Supertaça, o jogador com mais golos na competição. (Jordão-5 e Fernando Gomes-4)-1 - Primeiro vencedor – Boavista em 1979/80.- Último vencedor sem ser um dos chamados 3 grandes: Boavista – 1997/98.- Sérgio Conceição poderá ultrapassar Artur Jorge como o treinador com mais títulos.- Sérgio Conceição venceu a supertaça em 2018, 2020 e 2022, sempre anos par.- Sérgio Conceição pode ainda aumentar o seu recorde, o treinador com mais troféus na história do FC Porto, chegar aos 11 (!). Soma 10.- O FC Porto vai estar pela 3.ª vez na Supertaça nos últimos 4 anos.- Benfica não vence a competição há 4 anos. Última vez foi em 2019.- As últimas 8 finais que o FC Porto esteve presente… venceu todas!- 2008 (há 15 anos) foi a última final perdida pelo FC Porto (0-2 com o Sporting)- Benfica volta a jogar a supertaça… 3 anos depois. Última vez em 2020.- Só 7 jogadores do Benfica sabem o que é vencer a Supertaça, Otamendi (3 vezes, e ao serviço do Porto), Rafa (2) e Vlachodimos (1), Florentino (1), Chiquinho (1) e João Mário (1, pelo Sporting)