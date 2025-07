Supremo nega provimento ao recurso da FPF na despromoção do Gondomar

Esta decisão foi hoje confirmada à agência Lusa pelo presidente do clube, Álvaro Cerqueira, o qual acrescentou que uma eventual reintegração da equipa de futebol na II Liga, da qual foi afastada em 2009, está a ser tratada junto da FPF e da Liga de clubes.



Em março de 2014, o Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa considerou nulo o acórdão do Conselho de Justiça (CJ) da FPF que ditou a descida administrativa do Gondomar, tendo o organismo federativo recorrido dessa decisão.



Onze anos volvidos, o STA negou, em abril deste ano, provimento ao recurso apresentado, sendo que a decisão já transitou em julgado.



O Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa tinha considerado inválido o recurso a escutas telefónicas na decisão que sustentou a despromoção do Gondomar, em 2009, da então II Liga para as competições não profissionais, na sequência do processo de corrupção desportiva designado Apito Dourado.



Em 8 de junho de 2009, a Comissão Disciplinar da Liga de clubes puniu o Gondomar, que já tinha descido por ter sido último classificado na II Liga 2008/09, com desclassificação e 78.000 euros de multa, por ter sido provada corrupção ativa em seis dos 22 jogos que estiveram em causa. Dois casos foram arquivados e em 14 apenas foi provada corrupção na forma tentada.



O Gondomar recorreu, mas o CJ da FPF, em acórdão de 30 de junho de 2009, confirmou as decisões tomadas pela Comissão Disciplinar da Liga, julgando o recurso improcedente.



O clube gondomarense disputou na última temporada a Série B do Campeonato de Portugal, o quarto escalão do futebol nacional, mas acabou por ser despromovido aos distritais, ao ficar na 11.ª posição da competição.