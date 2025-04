Taça. 2.ª mão das "meias" a 22 e 23 de abril

Após a primeira mão, com o triunfo do Sporting em casa frente aos vila-condenses, por 2-0, e a goleada do Benfica na visita à casa emprestada do emblema de Santo Tirso, por 5-0, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) confirmou a calendarização dos segundos jogos.



O Rio Ave recebe o Sporting na terça-feira, dia 22 de abril, às 20h45, no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, recinto que vai acolher os jogos da formação do vale do Ave até ao fim da época, devido aos estragos no recinto do emblema de Vila do Conde.



No dia seguinte, o Benfica defronta o Tirsense, no Estádio da Luz, em Lisboa, às 20h15.