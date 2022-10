Taça. Benfica passa em Caldas mas sem turismo

Não seria de estranhar se a formação da casa chegasse à vantagem no primeiro tempo.Na segunda parte, o líder da I Liga tomou conta dos acontecimentos e cedo marcou, por Musa, aos 53 minutos, mas um pouco antes os caldenses atiraram uma bola ao poste "encarnado".Quando os jogadores do Caldas já demostravam algum desgaste, e depois de Grimaldo ter atirado ao poste da baliza adversária, um erro de António Silva, num mau passe, deu a oportunidade a Gonçalo Barreiras de empatar o encontro 1-1, aos 74', e a festa tomou conta dos atletas e adeptos.O tempo já não era muito para se jogar e os "encarnados" encostaram o Caldas à sua área, mas sem sucesso na finalização, muito por culpa do guarda-redes Wilson.Assim se chegou ao prolongamento, com João Vítor em estreia no Benfica, couba a Enzo um lance de grande perigo ao rematar com estrondo à barra.Do outro lado, o Caldas, que ainda não perdeu esta época, ia espreitando alguns contra- ataques, embora sem forças.A hora era das grandes penalidades. Sorte para uns, arte para outros, o certo é que seguiu o Benfica em frente na Taça de Portugal e está na quarta eliminatória da prova, mas a equipa de Roger Schmidt deverá aprender a lição para futuros desafios.