Taça. Benfica recebe Sp. Braga, Sporting o Tondela e FC Porto vai ao Estoril

Esta quarta-feira, num sorteio que incluiu nove equipas da I Liga, seis da II Liga e uma do Campeonato de Portugal, o FC Porto, que venceu as últimas duas edições, desloca-se ao terreno do Estoril.





O Sporting terá tarefa mais facilitada, recebendo o Tondela.





Outros confrontos na prova:





Vizela (I Liga) - Arouca (I Liga)



Vitória de Guimarães (I Liga) - Penafiel (Liga 2)



Santa Clara (Liga 2) - Nacional (Liga 2)



Marítimo (Liga 2) - UD Leiria (Liga 2)



Gil Vicente (I Liga) - Amarante (Campeonato de Portugal).





Os jogos dos oitavos de final da Taça de Portugal estão previstos para os dias 9, 10 e 11 de janeiro de 2024.