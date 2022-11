Taça da Liga 2022/23 vai ter VAR em todos os jogos

"O acordo alcançado entre Liga Portugal e Federação Portuguesa de Futebol assegura que as 63 partidas da Taça da Liga terão VAR. Trata-se, este, de mais um passo determinante na valorização da Taça da Liga, que contará, graças à implementação do sistema da vídeoarbitragem, com uma enorme mais-valia", lê-se num comunicado do organismo.



Além da fase final, que junta quatro equipas e que nas últimas edições tem tido a existência do VAR, a fase de grupos e os quartos de final também terão o apoio desse sistema.



A fase de grupos arranca em 23 de novembro, com os quartos de final a serem disputados no final de dezembro e a 'final four' no último fim de semana de janeiro de 2023, em Leiria.



O Sporting é o detentor do troféu, tendo conquistado as duas últimas edições.