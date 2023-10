Taça da Liga. Benfica vence em Arouca e dá passo importante rumo à final four

O Benfica venceu esta terça-feira em casa do Arouca por 2-0, em jogo da segunda jornada do Grupo B da Taça da Liga de futebol, dando um passo importante rumo à final four da prova.

Um golo de Ángel di María, aos 26 minutos, deixou os 'encarnados' em vantagem ao intervalo, que foi ampliada aos 74, através de Arthur Cabral.



Com esta vitória, o Benfica lidera o grupo com três pontos, os mesmos do Arouca, segundo e que já disputou as duas partidas desta fase, tendo os 'encarnados' ainda a receção ao AVS, da II Liga, equipa que se encontra no terceiro lugar, sem pontos, em partida agendada para 21 de dezembro.