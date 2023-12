Taça da Liga entra na semana das decisões

Na próxima quinta-feira fecham as contas no Grupo B com a realização do encontro Benfica-AVS, a partir das 20h15, no Estádio da Luz.Nesta altura Benfica e Arouca têm três pontos cada e o AVS ainda não pontuou.Sexta-feira joga-se o último desafio do Grupo A entre Nacional e Sp. Braga, a partir das 20h15, no Funchal.À partida para este encontro o Casa Pia que já fechou a sua participação soma quatro pontos, seguido do Braga com um ponto e Nacional ainda sem pontuar.Finalmente, no sábado, fecham as contas nos grupos C e D..No Grupo C, a partir das 18h00, na Beira Alta, o Tondela recebe o Sporting.Os “leões” têm o apuramento quase garantido, sendo que um empate ou uma derrota por um golo lhes dá a passagem às meias-finais.Para já Sporting e Farense lideram o agrupamento com três pontos e o Tondela ainda não pontuou.Finalmente, no Grupo D, as contas estão fechadas com o jogo FC Porto-Leixões, marcado para as 20h30, a servir apenas para cumprir calendário.O Estoril-Praia lidera com seis pontos e não pode ser desalojado do primeiro lugar, dado que Leixões e FC Porto ainda não pontuaram e o mais que podem fazer é cada um deles somar três pontos, em caso de vitória no jogo.Os “canarinhos” tornaram-se a 13.ª equipa a chegar às meias-finais da competição, que entrou em vigor a partir da temporada 2016/17.Ainda com o nome de “Taça CTT”, o primeiro vencedor foi o Moreirense, do treinador Augusto Inácio, que bateu o Braga na final, depois de ter eliminado o Benfica nas meias-finais.Nesta altura o Benfica tem sete taças ganhas, o Sporting quatro, o SC Braga duas, FC Porto, Moreirense e Vitória de Setúbal uma cada.