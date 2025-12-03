Taça da Liga. FC Porto com baixas na estreia frente ao Vitória SC

Cláudio Ramos pode voltar a ser aposta na baliza do FC Porto, mas com João Costa à espreita por uma oportunidade. Com “três guarda-redes experientes” disponíveis, o treinador italiano assegura que vai tomar uma decisão “equilibrada e que preserve a integridade física dos jogadores”.

Com um calendário diversificado, a equipa liderada por Francesco Farioli está a preparar a quarta competição diferente dos últimos quatro jogos, motivada pelas três vitórias conquistadas nas anteriores partidas.O jogo desta quinta-feira surge, ainda assim, com novidades. Alan Varela está de regresso às contas do técnico portista, depois de ter falhado por lesão o jogo com o Estoril na última jornada do campeonato.Por outro lado, Denis Gül e Luuk de Jong permanecem no boletim clínico do FC Porto e não vão a jogo. Com apenas um avançado disponível para o encontro com o Vitória, Farioli chamou João Teixeira e Trafim Melnichenka da equipa B e fala numa seleção dos convocados “mais tardia do que o normal”.Na conferência de antevisão ao encontro, o técnico dos dragões abordou a dor de cabeça que as recentes lesões no plantel lhe trouxeram na preparação do próximo duelo, mas garante que os jogadores disponíveis “vão aproveitar a oportunidade e ajudar a equipa”.Em caso de vitória, o FC Porto enfrenta o Sporting a 6 de janeiro. A outra meia-final coloca frente a frente Benfica e SC Braga, repetindo o emparelhamento da última temporada, que deu ao Benfica o título de ‘campeão de inverno'.A partida entre FC Porto e Vitória SC, a contar para os quartos de final da Taça da Liga, está marcada para as 20h15 e joga-se esta quinta-feira no Estádio do Dragão.