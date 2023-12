Taça da Liga. FC Porto fora, Estoril na final-four

O Estoril Praia venceu esta quarta-feira o FC Porto por 3-1, em jogo da segunda jornada do Grupo D da Taça da Liga de futebol, apurando-se para a "final four" da prova e afastando o detentor do troféu.

Depois de ter vencido na primeira jornada o Leixões, da II Liga, por 2-1, a equipa da 'linha' estava a um triunfo de assegurar pela primeira vez a presença na fase decisiva da prova e começou bem, ao inaugurar o marcador aos 22 minutos, através de Cassiano.



Respondeu o FC Porto ainda na primeira parte, com um golo de Pepê, aos 34 minutos, tendo o triunfo dos 'canarinhos' surgido já numa altura em que o empate parecia ir prevalecer, com Rafik Guitane a fazer o 2-1, aos 90+1, e João Carlos a fechar o marcador, aos 90+6, na conversão de uma grande penalidade.



Com esta vitória, o Estoril fecha a sua participação no Grupo D na frente, com seis pontos, sendo que FC Porto e Leixões vão cumprir calendário quando se defrontarem na terceira jornada, em jogo agendado para 23 de dezembro.