Taça da Liga. Luís Pinto quer Gil Vicente "ao melhor nível" para contrariar Benfica

“Esperamos um Benfica extremamente sólido, como tem sido ao longo da época, e com uma qualidade ofensiva muito grande. Vai exigir o nosso melhor nível para competirmos e termos capacidade de passar esta eliminatória”, afirmou o técnico.



Na antevisão da deslocação ao Estádio da Luz, agendada para quinta-feira, Luís Pinto destacou a profundidade do plantel ‘encarnado’, considerando que as alterações promovidas entre jogos não comprometem a competitividade do adversário.



“As soluções que têm permitem-lhes ser uma equipa muito competente e competitiva em todos os jogos”, observou, garantindo que os barcelenses encaram a eliminatória com a ambição de "seguir em frente" para a 'final four'.



“Vamos com a máxima ambição possível. Queremos chegar ao Estádio da Luz e ultrapassar esta eliminatória e permanecer nesta competição”, assegurou, admitindo promover alterações na equipa devido à acumulação de jogos.



Contudo, rejeitou qualquer intenção de poupar jogadores por considerar a Taça da Liga menos importante do que o campeonato: “Haverá algumas alterações, mas a equipa que iremos apresentar será uma que nos dá, pelo menos do ponto de vista teórico, as garantias de conseguirmos competir no Estádio da Luz pela eliminatória”.



Vencedor da última edição da Taça da Liga ao serviço do Vitória de Guimarães, Luís Pinto reconheceu que a competição lhe desperta boas recordações, mas salientou que pretende construir novas memórias ao serviço do Gil Vicente.



“Acreditamos sempre que podemos fazer coisas que possam ficar marcadas nas nossas vidas. Temos de ter humildade para ser muito competentes e perceber que vamos ter um jogo de uma exigência enorme”, sublinhou.



O técnico contestou, ainda, o atual formato da Taça da Liga, defendendo o regresso a um modelo mais abrangente, que permita aos clubes disputar mais encontros e preparar melhor o início do campeonato.



“Acho que esta competição devia ser jogada por todos os clubes. Não devia ser tão restrita”, afirmou, referindo-se ao facto de Taça da Liga ser disputada pelos seis primeiros classificados da edição anterior da I Liga e os dois primeiros da II Liga.



Questionado sobre as recentes críticas do Benfica à arbitragem, Luís Pinto evitou alimentar polémicas e manifestou confiança na atuação da equipa de arbitragem.



“Quero crer na competência, na boa vontade e na seriedade de toda a gente. Queremos que a balança esteja equilibrada, mas isso queremos em todos os jogos”, frisou.



Depois da derrota frente ao FC Porto, para o campeonato, o treinador destacou a importância de retirar ensinamentos dos encontros com adversários de maior dimensão, sobretudo para um plantel com vários jogadores pouco habituados a este nível de exigência.



“Não ficámos contentes com o resultado, mas também não ficámos melindrados no nosso processo e na nossa crença de que aquilo que estamos a fazer está a ser bem feito”, concluiu.



O Gil Vicente visita o Benfica na quinta-feira, às 20:45, no Estádio da Luz, em Lisboa, num encontro dos quartos de final da Taça da Liga, dirigido pelo árbitro José Bessa, da Associação de Futebol do Porto.



