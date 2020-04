Taça da Liga pode ser suspensa por uma época

Para já estão a ser estudados os diferentes cenários a adotar para a realização do que falta jogar relativo à época 2019/20.



Concluída esta reprogramação a direcção da liga de clubes ficará a saber se tem datas disponíveis para avançar com a edição da Taça da Liga em 2020/21.



Em perspectiva está o encerramento tardio da presente temporada e o início da próxima também em contrarrelógio.



A acrescentar a este cenário estão, naturalmente, os jogos das datas FIFA, relativos às selecções nacionais.



Nesta altura a direcção do organismo liderado por Pedro Proença já terá feito uma primeira abordagem aos clubes e terá recebido deles sinais de concordância no sentido de adiar a próxima edição da prova.



Contudo sabe-se que existem compromissos comerciais que têm de ser respeitados e que estes se prolongam por mais três anos.