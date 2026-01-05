Taça da Liga. PSP garante segurança reforçada na `final four`

Sporting, Benfica, Sporting de Braga e Vitória de Guimarães disputam a fase decisiva da Taça da Liga, cuja final se realiza este sábado no Estádio Municipal de Leiria, Dr. Magalhães Pessoa.





Em conferência de imprensa na manhã desta segunda-feira, o comandante distrital da PSP de Leiria, Domingos Antunes, afirmou que todas as forças estão mobilizadas para garantir a segurança dos três jogos, considerados de alto risco, que se avizinham.





As medidas englobam um alargamento da videovigilância e um reforço do contingente policial, tendo Domingo Antunes avançado que “todas as valências da polícia, inclusivamente as mais conhecidas e as menos conhecidas”, serão convocadas para a ‘final four’ da competição. Somam-se às 61 câmaras do município, 14 da PSP.





“Além das valências fardadas, temos também equipas de spotters e de investigação criminal. Teremos também drones para nos ajudarem nesses movimentos”, acrescentou. Somam-se às 61 câmaras do município, 14 da PSP.





Esta é já a sexta vez que a Taça da Liga é jogada em Leiria, um evento que a PSP classifica como um dos mais seguros a nível nacional. Deste modo, o diretor de segurança da Liga Portugal, Roberto Domingos, assume que a conjuntura do sistema de segurança a aplicar nesta edição vai “replicar aquilo que foi feito nos anos anteriores, procurando, obviamente, sempre algumas melhorias naquilo que for possível”.





As autoridades recordam que, na edição anterior, não foram registados furtos nos parques de estacionamento, mas apelam à colaboração dos adeptos para o sucesso registado no ano anterior.





“A segurança não pode ser um esforço único da polícia”, sublinhou Domingos Antunes, pedindo que os adeptos utilizem exclusivamente os parques indicados para o efeito, evitando estacionamentos irregulares.





O Comando Distrital de Leiria divulgou nas suas redes sociais indicações para o estacionamento, pontos de encontro dos adeptos de cada clube e os pontos de informação e guarda-objetos, bem como outras informações relevantes para aqueles que se dirigem ao Estádio Municipal de Leiria, Dr. Magalhães Pessoa, esta semana.





A revista aos adeptos à entrada do recinto será também uma das prioridades da operação da PSP, que garante tolerância zero a comportamentos antidesportivos ou que coloquem em causa a tranquilidade da competição.





"Estamos perfeitamente articulados com a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto e desejávamos não impedir nem interditar adeptos no estádio", explicou o comandante, lembrando que, na edição passada, cerca de 15 adeptos foram impedidos de continuar a assistir à competição. A Polícia de Segurança Pública reitera o seu objetivo em passar "completamente despercebida" num evento em que o "fenómeno desportivo" deverá ser o "protagonista".



A atuação policial será, segundo a PSP, essencialmente preventiva, que se encontra preparada para utilizar os seus meios "se for necessário", mas assegura que o "planeamento exaustivo" adotado para esta 'final four' deverá impedir tais eventualidades.



Relativamente ao consumo de álcool, mantém-se a proibição dentro do estádio. A possibilidade de venda de bebidas alcoólicas, discutida nos últimos meses, acabou por não avançar.



"A Liga tinha essa intenção, mas não foi possível, em tempo útil, reunir pareceres positivos", explicou Roberto Domingues, diretor de segurança da Liga Portugal, acrescentando que o tema continuará a ser analisado para futuras edições.



Quanto à utilização de pirotecnia, que continua a verificar-se em recintos desportivos, o comandante distrital da PSP de Leiria garante uma atuação firme, sublinhando também a responsabilidade dos clubes na consciencialização dos adeptos.



O primeiro jogo da meia-final arranca já esta terça-feira, às 20h, no Estádio Municipal de Leiria, Dr. Magalhães Pessoa, com encontro marcado entre o Sporting e o Vitória SC. No dia seguinte, à mesma hora, Sporting de Braga e Benfica disputam a segunda meia-final.



Há, assim, possibilidade de dérbi lisboeta ou dérbi minhoto na final da Allianz Cup, marcada para o próximo sábado.



Na eventualidade de um dérbi a ser disputado na final, a PSP admite um ajustamento das medidas de segurança, "sem que altere substancialmente aquilo que é a prática habitual da polícia".



São esperadas "casas cheias" nos três jogos. Os bilhetes para as meias-finais continuam à venda, podendo ser adquiridos junto dos clubes, no site da Liga e em todas as lojas Continente.



