Taça da Liga. Rio Ave vence Sporting e prolonga agonia leonina

Lusa Comentários 26 Set, 2019, 22:44 / atualizado em 26 Set, 2019, 23:00 | Futebol Nacional

Apesar da boa entrada em jogo do Sporting, o Rio Ave foi a primeira equipa a marcar, numa arrancada de Ronan (32), com Bruno Fernandes a fazer o empate pouco depois (35). Na segunda parte, Piazón fechou o resultado em 2-1 para a equipa de Vila do Conde já perto do apito final (83).



Com este desfecho, o Rio Ave lidera o grupo C da Taça da Liga, com os mesmos três pontos do Portimonense, que na primeira jornada venceu o Gil Vicente, também por 2-1.



Ferido no orgulho pela ausência de vitórias nos últimos quatro jogos, o Sporting entrou melhor no encontro e Vietto e Bruno Fernandes foram os primeiros a testar a defesa do Rio Ave. O avançado argentino rematou a rasar o poste e o capitão 'leonino', aos 11, atirou de fora da área, sem que Vietto conseguisse a recarga.



O Rio Ave respondeu em contra-ataque e cedo se percebeu que a equipa vila-condense apostava na velocidade dos seus avançados para chegar à baliza de Luís Maximiano, que se estreou na baliza ‘verde e branca’. Se as primeiras ameaças não foram bem-sucedidas, Ronan ‘acertou o passo’ ao minuto 32: Wendel perdeu a bola a meio-campo, o brasileiro 'ligou o turbo' em direção à baliza 'verde e branca' e só parou quando fez golo, deixando tudo e todos para trás e rematando quase já sem ângulo.



O Rio Ave quase não chegou a sentir o efeito do golo, porque o Sporting fez o empate praticamente no lance seguinte. Aos 35, num livre a castigar uma falta sobre Acuña, Bruno Fernandes assumiu a cobrança e fez o empate, beneficiando de um desvio num defesa vila-condense.



Até ao intervalo o Sporting podia ter conseguido a ‘cambalhota’ no marcador, novamente por Bruno Fernandes, que, num remate fortíssimo de fora de área, obrigou Paulo Vítor a uma defesa de recurso, que segurou o empate a uma bola.



Tal como no primeiro tempo, o Sporting voltou a entrar pressionante para a segunda parte e, nos primeiros minutos, encostou o Rio Ave à sua zona defensiva, com boas oportunidades para chegar ao 2-1.



Aos 51, Vietto abriu a defesa de Vila do Conde e deixou Bruno Fernandes na 'cara' do golo, com o médio a atirar ao lado, e pouco depois foi Acuña, num falhanço incrível, a enviar a bola para a bancada, na recarga a um remate de Jesé, defendido pelo guarda-redes do Rio Ave.



O jogo entrou depois numa fase mais confusa, com mais burburinho do que futebol, e o Rio Ave aproveitou a desconcentração 'leonina' para voltar à liderança no marcador, num lance em que a defesa do Sporting voltou a ficar muito mal na 'fotografia'.



Piazón foi o autor do 2-1, aos 83, mas a jogada começa muito antes, no flanco esquerdo, com a bola a viajar pela área 'leonina' sem que ninguém conseguisse o alívio. Indiferente a tanta passividade esteve o avançado brasileiro do Rio Ave, que, com a bola à mercê dentro da grande área, 'fuzilou' Luís Maximiano para o 2-1.



Até final, mais com o coração do que com a cabeça, o Sporting lançou-se na busca pelo empate, mas o Rio Ave fechou-se bem, 'carimbou' a vitória em Alvalade e confirmou a terceira derrota consecutiva dos 'leões' e o quinto jogo sem ganhar.



Jogo disputado no Estádio José Alvalade, em Lisboa.



Sporting – Rio Ave, 1-2.



Ao intervalo: 1-1.



Marcadores:



0-1, Ronan, 32 minutos.



1-1, Bruno Fernandes, 35.



1-2, Lucas Piazón, 83.



Equipas:



- Sporting: Luís Maximiano, Rosier, Neto, Ilori, Borja, Battaglia (Eduardo, 45), Wendel (Luiz Phellype, 75), Acuña, Bruno Fernandes, Vietto e Jesé (Jovane Cabral, 84).



(Suplentes: Renan Ribeiro, Mathieu, Miguel Luís, Eduardo, Gonzalo Plata, Jovane Cabral e Luiz Phellype).



Treinador: Leonel Pontes.



- Rio Ave: Paulo Vítor, Borevkovic, Messias Jr., Junio, Pedro Amaral, Jambor, Tarantini (Filipe Augusto, 46), Diogo Figueiras (Carlos Mané, 66), Lucas Piazón, Gabrielzinho e Ronan (Bruno Moreira, 66).



(Suplentes: Kieszek, Filipe Augusto, Bruno Moreira, Nuno Santos, Vitó e Carlos Mané).



Treinador: Carlos Carvalhal.



Árbitro: Manuel Mota (AF Braga).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Borja (59), Felipe Augusto (73) e Bruno Fernandes (73).



Assistência: Cerca de 20.000 espetadores.