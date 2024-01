Taça da Liga: Sporting de Braga vence pela terceira vez ao bater Estoril Praia nos penáltis

Cassiano adiantou os `estorilistas` logo aos seis minutos, na conversão de uma grande penalidade, com Ricardo Horta a empatar a final aos 20. Nos penáltis, Tiago Araújo desperdiçou a quinta e última conversão para o Estoril Praia, depois de o Sporting de Braga ter marcado todas com sucesso.



Na quinta final disputada na competição, o Sporting de Braga ergueu o troféu pela terceira vez, após 2012/2013 e 2019/20, diante do `estreante` Estoril Praia, que nunca tinha chegado à `final four` da Taça da Liga.