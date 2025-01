Taça da Liga. Sporting e FC Porto definem primeiro finalista

O Sporting chega a este duelo depois de um empate intenso em casa do Vitória SC na última jornada do campeonato.





Com Rui Borges a dar os primeiros passos no comando técnico dos "leões", já venceu o Benfica e procura vencer o FC Porto.





Mais do que a gestão - que temos de ter - temos ambição de conquistar um troféu. Se formos perguntar aos jogadores, eles querem jogar quarta e domingo sempre. Mais do que o cansaço físico temos de ter noção de que este jogo pode dar-nos uma final", referiu o técnico, em antevisão ao duelo. ", referiu o técnico, em antevisão ao duelo.





Gonçalo Inácio regressa às opções, mas Marcus Edwards está em dúvida por estar a contas com gripe. No entanto, é expectável que o "onze" do Sporting seja o mesmo que Rui Borges tem vindo a apresentar, com a linha de quatro defesas e uma frente de ataque composta por Francisco Trincão e Viktor Gyokeres.





"Dragões" com ambição





No que concerne ao FC Porto, o passado é distinto.





Na Madeira, jogaram 15 minutos e viram o duelo contra o Nacional adiado.





O último resultado que trazem na bagagem é a vitória no dérbi da Invicta diante do Boavista, ainda no final do ano - há mais de uma semana.





Queremos muito ganhar esta competição, é um objetivo da época, surge num bom momento. Gosto muito que a equipa seja desconfiada, que não embarque em demasia no que tem sido conseguido recentemente". O objetivo é claro e Vitor Bruno garantiu em antevisão: "".