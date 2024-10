Taça da Liga. Sporting e Nacional abrem os "quartos"

O novo modelo coloca a competição diretamente nos quartos de final, fase que inclui os seis primeiros classificados da I Liga em 2023/24 e os dois primeiros da II Liga, com um único jogo em que o mais bem classificado joga em casa.

A Taça da Liga para os "leões" terá de ser o momento para alguma rotação de jogsadores como o treinador leonino Rúben Amorim confirmou na antevisão do jogo. Ricardo Esgaio, Iván Fresneda, Vladan Kovačević, Conrad Harder e Marcus Edwards podem surgir no "onze" inicial.







A juntar à rotação e ao menor protagonismo da prova, é impossível ignorar a atualidade desportiva. Segundo o The Athletic, Rúben Amorim interessa ao Manchester United e pode mesmo sair do clube de Alvalade.





Ao contrário do Sporting, face à importância do encontro, este duelo não permite grandes poupanças para o Nacional.





Daí o "onze" do técnico Tiago Margarido não dever apresentar muitas mexidas em relação aos do campeonato: "Temos uma estratégia e vamos com o intuito de passar à 'final four'. Acreditamos muito na estratégia que montamos e pensamos que podemos surpreender o Sporting", disse.





De fora da ficha de jogo vão estar Eduardo Quaresma e Nuno Santos, do lado leonino, e Dyego Sousa, pelos insulares.