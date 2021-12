Taça da Liga. Sporting quer confirmar meias-finais em Penafiel





No recinto do quinto classificado da II Liga, um empate será suficiente para a equipa treinada por Rúben Amorim assegurar o primeiro lugar do Grupo B e seguir para a "final four" da competição.No primeiro jogo, o Sporting venceu em Alvalade por 2-1 o Famalicão, equipa que vai estar a torcer por um triunfo do Penafiel para fugir à eliminação.Batido por 5-0 no terreno do Famalicão, o Penafiel tem ainda hipóteses matemáticas de chegar às meias-finais, mas para isso acontecer precisa de vencer o Sporting por 9-0 para poder ter vantagem sobre os dois rivais do grupo e terminar no primeiro posto.O início do encontro entre Penafiel e Sporting, que tem os mesmos pontos do líder FC Porto na I Liga, está agendado para as 20h15. Jogos por disputar na fase de grupos da Taça da Liga:



Grupo B: Penafiel (II) – Sporting (I), 20h15Grupo A: Benfica (I) – Sporting da Covilhã (II), 19h00Grupo D: FC Porto (I) – Rio Ave (II) 21h00Grupo C: Boavista (I) – Sporting de Braga (I), 20h15