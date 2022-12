Taça da Liga. Torreense empata no Estoril

O Estoril Praia jogava pela primeira vez em casa nesta competição e obrigado a vencer, sob pena de ver-se impossibilitado de chegar aos "quartos", mas o início revelou-se favorável ao Torreense, que abriu o marcador aos seis minutos por Picas, solto de marcação na área contrária após ter sido servido por João Oliveira, que aos 24 minutos voltaria a revelar-se protagonista ao assinar o segundo tento dos visitantes no seguimento de boa combinação com João Vieira.Os locais procuraram reagir à adversidade e reduziram aos 34, a partir da sua melhor jogada em todo o primeiro tempo – Delos cruzou a partir da direita para João Carvalho aparecer ao segundo poste a confirmar o 1-2.Na segunda parte, o Torreense voltou a entrar melhor e o Estoril Praia fez alterações, todas de cariz ofensivo, mas os efeitos desejados apenas chegaram aos 86 com um golo de Erison, que permitiu aos "canarinhos" resgatar a igualdade, mas não evitar o afastamento da Taça da Liga, visto somarem dois pontos e terem apenas uma partida por disputar.Por sua via, o Torreense passou a contabilizar seis pontos e completa a participação no Grupo H, dependendo do desfecho do confronto entre Académico de Viseu e Tondela para confirmar ou não o apuramento para a fase seguinte da competição.