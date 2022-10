Taça de Portugal – 3.ª eliminatória

- Já 13 clubes venceram a Taça (!)





- Nos últimos 13 anos, apenas 3 clubes pisaram o (Jamor/Coimbra) pela 1.ª vez (na final), o Tondela (2021/22), Desp. Aves (2017/18)) e o Desp. Chaves (2009/10).



- Iremos ter um 27.º clube diferente a estrear-se no Jamor/Coimbra? (Tondela foi o 26.º)



- Últimas 6 edições: 5 vencedores diferentes (!), só o FC Porto bisou.



- Os cinco vencedores diferentes nos últimos 6 anos:



2016/17 – Benfica





2017/18 – Desp. Aves





2018/19 – Sporting





2019/20 – FC Porto





2020/21 – Sp. Braga





2021/22 – FC Porto



Os números desta edição da Taça de Portugal (à entrada para a 3ª eliminatória):



- Realizados 88 jogos.



- Foram marcados até ao momento 297 golos.



- Serpa, com 11 golos, é para já o melhor ataque da competição (ainda em prova).



- Tamble Monteiro (São João de Ver) e João Victor (Dumiense) são os melhores marcadores até ao momento com 4 golos.



- Maior goleada até ao momento – 1.º Maio Funchal-0 Serpa-8



- Das 22 Associações distritais, 5 já não estão representados na Taça, as Associações de Évora, Portalegre, Guarda, Santarém e Horta.



- As outras 17 Associações têm todos ainda representantes, a saber:



- Porto (13), Lisboa (11), Braga (9), Aveiro (6), Algarve (4), Madeira (4), Viseu (2),Setúbal (2), Vila Real (2), Viana do Castelo (2), Ponta Delgada (2), Leiria (2), Castelo Branco (1), Beja (1), Angra do Heroísmo (1), Coimbra (1) e Bragança (1)



- São 64 clubes ainda na Taça, 32 vão ficar pelo caminho nesta 3.ª eliminatória.



- São 3 os clubes resistentes dos distritais, o Sp. Pombal (Leiria), Oriental (Lisboa) e o Courense (Viana do Castelo).



- Nesta 1.ª ronda onde entram os clubes da I Liga, todos jogam fora.



Outras Curiosidades da Taça:



- Só 4 clubes participaram em todas as edições das Taça, Benfica, FC Porto, Sporting e Académica.



- Já 35 treinadores portugueses venceram a Taça. Carlos Carvalhal foi o 35.º a vencer a competição.



E a 3.ª eliminatória vai começar:



- Hoje com 3 jogos, sendo o primeiro às 15h00 com o Olhanense – BSad.



- A maior parte dos jogos vão realizar-se no domingo às 15h00. São 14 jogos a essa hora.