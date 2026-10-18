Taça de Portugal. Académico de Viseu afastado pelo Fátima

Um golo de Lucas Russo, aos 84 minutos, valeu a passagem à eliminatória seguinte, num jogo equilibrado, em que a incerteza do resultado se manteve até ao apito final.



O Académico de Viseu apresentou uma equipa totalmente renovada face ao último jogo, enquanto Nuno Kata apostou no 'onze' base, apresentando apenas duas novidades.



O equilíbrio dominou a primeira parte do jogo, com o Fátima a mostrar uma boa organização e a conseguir cortar parte das linhas de passe do Académico de Viseu, que teve muita dificuldade em construir lances de ataque que conseguissem desequilibrar com perigo.



Apesar de o Académico de Viseu disputar a I Liga e o Fátima o Campeonato de Portugal, a diferença entre as duas equipas não foi evidente dentro das quatro linhas.



Aos 32 minutos, Rodrigo Conceição quase surpreendeu o guarda-redes viseense com um remate forte à entrada da grande área, mas Lavín defendeu com dificuldade.



Nos minutos finais da primeira parte, o Fátima começou a aparecer mais junto à baliza contrária e a fazer tremer o Académico de Viseu.



No segundo tempo, os visitantes a aumentarem a pressão sobre o Fátima, que foi mantendo a organização defensiva como um trunfo para travar as ofensivas contrárias.



As substituições nas duas equipas melhoraram a qualidade do jogo e, pelo menos por três ocasiões, o Viseu poderia ter marcado, mas a ineficácia os jogadores visitantes e as defesas consistentes de Tetteh deram ânimo à equipa da casa, que acreditou que era possível vencer a eliminatória, o que viria a acontecer.



Apesar de André Clóvis, um dos mais inconformados, tentar por várias vezes a sua sorte, foi Lucas Russo, que hoje começou a partida no banco, que entrou para fazer o golo da vitória.



Jogo no Estádio Municipal Papa Francisco, em Fátima.



Fátima – Académico de Viseu, 1-0.



Ao intervalo: 0-0.



Marcador:



1-0, Lucas Russo, 84 minutos.



Equipas:



- Fátima: Evans Tetteh, Moura, Diogo Conceição, Jhonatan Santos, Bruno Beato, Ryan, Alex Silva, Rodrigo Conceição (Lucas Russo, 73), Tiago Silva, Diogo Gonçalves (Martim Santos, 62) e Quim Zé (Diogo Morgado, 87).



(Suplentes: Pedro Abreu, João Escoval, Diogo Morgado, Lucas Russo, Marcelo, Tomás Silva, Martim Montez, Dani Ferreira e Martim Santos).



Treinador: Nuno Kata.



- Académico de Viseu: Marcos Lavín, Tomás Domingos, Ruben Pereira, Pedro Barcelos, Gustavo Costa, André Ceitil (Luís Silva, 79), Mestanza (Valery, 86), Nils Mortimer, Cristian Ferreira (Kahraman, 70), Álvaro Zamora (João Guilherme, 86) e Paulinho (André Clóvis, 70).



(Suplentes: Matheus, Nikos, Luís Silva, Kahraman, Valery, Babic, João Guilherme, André Clóvis e Gambor).



Treinador: Bruno Pinheiro.



Árbitro: Gonçalo Neves (AF Coimbra).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Alex Silva (46), Clóvis (77) e Pedro Barcelos (89).



Assistência: Cerca de 850 espetadores.



