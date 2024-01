Taça de Portugal. Benfica, FC Porto e Sporting jogam fora

Vitória- Gil Vivente





Vizela-Benfica





Santa Clara-FC Porto





U. Leria-Sporting





As meias-finais ficaram assim alinhadas:





Primeira meia-final: Vitória de Guimarães/Gil Vicente - Santa Clara/FC Porto







Segunda meia-final: União de Leiria/Sporting - Vizela/Benfica.



Os quartos de final vão ser disputados entre 6 e 8 de fevereiro, com a primeira mão das meias-finais entre 27 e 29 do mesmo mês.



A segunda mão das meias-finais vai realizar-se entre 2 e 4 de abril, ficando definidas as duas equipas presentes na final, marcada para 26 de maio, no Estádio Nacional, em Oeiras.