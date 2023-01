Taça de Portugal. BSAD mais forte e eficaz bate Vilaverdense e segue para os quartos de final

Com pouco mais de 20 segundos, Tiago Lopes fez o primeiro golo da partida, tendo Jefferson aumentado para a BSAD, aos 20 minutos. Um autogolo de Kikas (66) deu esperança à equipa da casa, mas Kikas voltou a marcar, agora na baliza ‘certa’, de penálti (78), para Edgar sentenciar o resultado na última jogada do encontro (90+5).



O jogo entre o 15.º classificado da II Liga e o primeiro da série A da Liga 3 ficou marcado pela extrema eficácia da equipa de Nandinho, sobretudo na primeira parte, com dois golos em outros tantos remates à baliza minhota.



A equipa de Vila Verde reagiu ao golo madrugador da BSAD e, aos 18 minutos, só uma grande defesa de Tabuaço, que fez uma grande exibição, impediu que o remate de Ruben Marques à entrada da área entrasse na sua baliza.



Contra a corrente do jogo, a BSAD fez o segundo golo, após jogada pela direita e assistência de Chico - Jefferson teve a calma suficiente para reforçar a vantagem dos visitantes (20).



Nandinho fez três mexidas num canto contra a sua equipa, contrariando uma regra não escrita do futebol, e daí resultou o golo dos vilaverdenses, com Kikas a fazer autogolo (66).



A equipa minhota acreditou numa reviravolta, mas foi a BSAD a ‘matar’ a partida, com Kikas a redimir-se do autogolo, ao converter uma grande penalidade.



Tabuaço ainda voltou a evidenciar-se, parando um grande remate de Yanick (82), de fora da área, e outro de Edmilson (86), isolado na pequena área, antes de Edgar, assistido por Kikas, fechar as contas.



A BSAD vai agora defrontar o Famalicão, em casa deste, nos quartos de final.