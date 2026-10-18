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Taça de Portugal. Casa Pia sofre para vencer em Alpendorada

Taça de Portugal. Casa Pia sofre para vencer em Alpendorada

Um golo de Seba Pérez, aos 72 minutos, garantiu domingo o triunfo ao Casa Pia diante do Alpendorada, do Campeonato de Portugal, por 1-0, carimbando a passagem dos ‘gansos’ à quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol.

Lusa / Adicionar como fonte informativa
Hugo delgado - Lusa

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As duas equipas reeditaram o confronto da época passada, também para a Taça, mas desta feita a formação do principal escalão teve de sofrer para confirmar o favoritismo, sobretudo a partir da desnecessária expulsão do suplente Dafé aos 83 minutos.

O jogo foi equilibrado, com prevalência de bola posse de bola para os ‘gansos’, mas com poucas situações de perigo. Rafael Teixeira desperdiçou para os locais a primeira situação de golo, aos 11 minutos, após trabalho de Fábio pela direita, respondendo o Casa Pia apenas de bola parada, aos 31, num livre de Salah.

O segundo tempo teve mais emoção, mas menos qualidade, salvando-se o golo de Seba Pérez, aos 72 minutos, com um remate de fora da área desviado num defesa contrário, e os minutos finais do Alpendorada, já em superioridade numérica, na tentativa de resgatar o empate e forçar o prolongamento.

Jogo no Estádio Municipal de Alpendorada.

Alpendorada – Casa Pia, 0-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Seba Pérez, 72 minutos.

Equipas:

- Alpendorada: Postiga, Gianluca, Pepe, Marcos Valente, Bruno Cruz, Diego Parini, Fábio (Gonçalo Vieira, 87), Samu, Danny (João Santos, 46), Morgan (Pedro Pauleta, 58) e Rafa Teixeira (Henrique Fonseca, 78).

(Suplentes: Teopisto, Rui Santos, Gonçalo Zuzarte, Rodrigo Gramoso, Diogo Freitas, João Santos, Henrique Fonseca, Pedro Pauleta e Gonçalo Vieira).

Treinador: Hélder Pereira.

- Casa Pia: Patrick Sequeira, André Geraldes, João Goulart, Felipe Silva, Pedro Rosas, Selvi Clua (Seba Pérez, 61), Gabi (Henrique Araújo, 79), JP (Dafé, 46), Moahmed Salah (Maurin, 46), Jatta (Cassiano, 61) e Pauwels.

(Suplentes: Mandic, Khaly, Kaique, Prieto, Seba Pérez, Dafé, Maurin, Henrique Araújo e Cassiano).

Treinador: Filipe Coelho.

Árbitro: Sérgio Coelho (AF Guarda).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Maurin (62), Dafé (68 e 83), Fábio (79), Filipe Coelho (80) e Hélder Pereira (90+6). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Dafé (83).

Assistência: Cerca de 1.500 espetadores.

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