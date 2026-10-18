Taça de Portugal. Casa Pia sofre para vencer em Alpendorada

As duas equipas reeditaram o confronto da época passada, também para a Taça, mas desta feita a formação do principal escalão teve de sofrer para confirmar o favoritismo, sobretudo a partir da desnecessária expulsão do suplente Dafé aos 83 minutos.



O jogo foi equilibrado, com prevalência de bola posse de bola para os ‘gansos’, mas com poucas situações de perigo. Rafael Teixeira desperdiçou para os locais a primeira situação de golo, aos 11 minutos, após trabalho de Fábio pela direita, respondendo o Casa Pia apenas de bola parada, aos 31, num livre de Salah.



O segundo tempo teve mais emoção, mas menos qualidade, salvando-se o golo de Seba Pérez, aos 72 minutos, com um remate de fora da área desviado num defesa contrário, e os minutos finais do Alpendorada, já em superioridade numérica, na tentativa de resgatar o empate e forçar o prolongamento.



Jogo no Estádio Municipal de Alpendorada.



Alpendorada – Casa Pia, 0-1.



Ao intervalo: 0-0.



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0-1, Seba Pérez, 72 minutos.



Equipas:



- Alpendorada: Postiga, Gianluca, Pepe, Marcos Valente, Bruno Cruz, Diego Parini, Fábio (Gonçalo Vieira, 87), Samu, Danny (João Santos, 46), Morgan (Pedro Pauleta, 58) e Rafa Teixeira (Henrique Fonseca, 78).



(Suplentes: Teopisto, Rui Santos, Gonçalo Zuzarte, Rodrigo Gramoso, Diogo Freitas, João Santos, Henrique Fonseca, Pedro Pauleta e Gonçalo Vieira).



Treinador: Hélder Pereira.



- Casa Pia: Patrick Sequeira, André Geraldes, João Goulart, Felipe Silva, Pedro Rosas, Selvi Clua (Seba Pérez, 61), Gabi (Henrique Araújo, 79), JP (Dafé, 46), Moahmed Salah (Maurin, 46), Jatta (Cassiano, 61) e Pauwels.



(Suplentes: Mandic, Khaly, Kaique, Prieto, Seba Pérez, Dafé, Maurin, Henrique Araújo e Cassiano).



Treinador: Filipe Coelho.



Árbitro: Sérgio Coelho (AF Guarda).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Maurin (62), Dafé (68 e 83), Fábio (79), Filipe Coelho (80) e Hélder Pereira (90+6). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Dafé (83).



Assistência: Cerca de 1.500 espetadores.



