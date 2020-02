Taça de Portugal. Começa a corrida à final do Jamor

Na terça-feira os famalicenses, que têm sido uma das sensações da presente edição da I Liga e vêm de um moralizador empate (2-2) em casa do Rio Ave, na sexta-feira, deslocam-se ao Estádio da Luz para defrontar os encarnados, a partir das 19h15, na primeira mão das "meias".Sem qualquer final da Taça de Portugal no currículo, o Famalicão, que nos quartos de final bateu o Paços de Ferreira (1-0), está pela segunda vez nesta fase da competição, 75 anos depois de ter sido eliminado pelo Sporting, na temporada 1945/46.Pela frente, o conjunto de Vila Nova de Famalicão terá o recordista de troféus Benfica (26), que na eliminatória anterior passou por dificuldades para ultrapassar o Rio Ave (3-2) e assegurou uma vaga entre os semifinalistas, conjunto que na sexta-feira repetiu o resultado, desta feita na receção ao Belenenses para a Liga.As "águias", que estiveram pela última vez no Jamor em 2016/17, vão tentar tirar partido do fator casa para se adiantarem na eliminatória, no arranque de um mês de fevereiro frenético, que ainda inclui eliminatória da Liga Europa, com o Shakhtar Donetsk, e clássico com o FC Porto, para a I Liga.





Viseenses querem surpreender







O Académico de Viseu, único representante da II Liga ainda em prova, está pela primeira vez nas meias-finais da Taça de Portugal, depois de ter superado o também surpreendente Canelas 2010 (1-0), do Campeonato de Portugal, na ronda transata.Os viseenses, sextos colocados da II Liga e que vêm de uma derrota por 2-0 em Coimbra frente à Académica, na quinta-feira, enfrentam, na terça-feira, às 20h45, a concorrência de outro dos favoritos, o FC Porto, que nos "quartos" ultrapassou outra formação do segundo escalão, o Varzim (2-1).Vencedores da competição em 16 ocasiões e finalistas da edição anterior, os portistas, que no sábado golearam em casa do Vitória de Setúbal por 4-0, não erguem o troféu há quase uma década, desde 2010/11, na altura sob o comando de André Villas-Boas, sendo que neste período perderam as finais de 2015/16, com o Sporting de Braga, e 2018/19, com o Sporting.Os jogos da segunda mão das meias-finais estão agendados para 11 e 12 de fevereiro.





Programa das meias-finais:

Benfica -- Famalicão, 19h15.Académico de Viseu -- FC Porto, 20h45.Segunda-mão:Famalicão -- Benfica, 20h45.

FC Porto -- Académico de Viseu, 20h45.