Taça de Portugal. Dezasseis equipas correm pelo troféu

Os oitavos de final da Taça de Portugal de futebol contam com nove equipas da I Liga, seis da II Liga e uma do Campeonato de Portugal.O FC Porto, que venceu as últimas duas edições tem uma difícil deslocação ao Estoril, o campeão Benfica, recordista de troféus, recebe o Sporting de Braga, naqueles que parecem ser os dois confrontos mais vibrantes da ronda.O Amarante, que milita na Série B do Campeonato de Portugal, o quarto escalão, é a única equipa fora das competições profissionais a conseguir chegar a esta fase de provaSporting-Tondela, 15h00Estoril-FC Porto, 20h45Marítimo-U. Leiria, 18h45Gil Vicente-Amarante, 19h15Vizela-Arouca, 19h15Benfica-Braga, 20h45Santa Clara-Nacional, 18h00Vitória SC-Penafiel, 20h15