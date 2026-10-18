Taça de Portugal. Estoril Praia salva-se nos penáltis contra o Salgueiros

No Estádio do Bolhão, em Santa Maria da Feira, os salgueiristas ainda estiveram na frente do marcador na sequência de um golo de Deven Monteiro, aos 80 minutos, mas Rafik Guitane repôs a igualdade aos 89.



Na sequência de um prolongamento em que o marcador se manteve inalterado, o guarda-redes Martin Turk foi decisivo, ao defender duas das três grandes penalidades marcadas pelo conjunto do quarto escalão.



Os estorilistas, que estrearam Sérgio Raimundo no comando técnico, na sucessão interina de Vasco Matos, tiveram dificuldades em criar situações de golo no primeiro tempo, ainda que tenham tido o domínio da posse de bola.



Na metade complementar, o Salgueiros chegou ao golo inaugural - de forma 'olímpica' - com um remate atrás do meio-campo, que resultou num 'chapeu' perfeito de Deven Monteiro, aos 80.



Já perto do final do período regulamentar, Guitane surgiu no 'coração' da área e respondeu da melhor forma a um cruzamento rasteiro, fazendo o 1-1.



A igualdade manteve-se na meia hora adicional e, no desempate através da marca dos 11 metros, o Estoril Praia foi menos perdulário e venceu por 3-1, ao cabo de quatro cobranças para cada lado, prosseguindo na prova.







Jogo no Estádio do Bolhão, em Santa Maria da Feira



Salgueiros - Estoril Praia, 1-1 após prolongamento, 1-3 no desempate por grandes penalidades.



Ao intervalo: 0-0.



No final do tempo regulamentar: 1-1.



No final da primeira parte do prolongamento: 1-1.



Marcadores:



1-0, Deven Monteiro, 80 minutos.



1-1, Rafik Guitane, 89.(grande penalidade).







Marcadores nos desempates por grandes penalidades:



0-1, João Carvalho.



0-1, Joel Monteiro (defesa do guarda-redes).



0-2, Jordan Holsgrove.



0-2, João Serrão (defesa do guarda-redes).



0-3, Miguel Medrano.



1-3, Joel Silva.



1-3, Rafik Guitane (à trave)



1-3, Tiago Araújo (para fora)



- Salgueiros: Nuno Emanuel, Jorge Miguel, Tiago Araújo, João Serrão, Joel Monteiro, Ivo Lemos (Nuno Gonçalves, 88), Fábio Borges, Deven Monteiro (Miguel Ângelo, 113), Zé Tiago (Joel Silva, 63), Tiago Antunes (Diogoo Faria, 88) e Kevin Makinde (Bruno Évora, 63).



Treinador: Rui Eduardo Borges.



- Estoril Praia: Martin Turk, Xavi Sintes, Tsoungui (Ricard Sánchez, 87), Pedro Carvalho, Ferro, Jurisic (Tiago Parente, 109), João Carvalho, Robin (Holsgrove, 60), Camblan (Fernando Medrano, 87), Peixinho e N. Omerovic.



Treinador: Sérgio Raimundo.



Árbitro: João Pinheiro (AF Braga).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Robin (31), Tsoungui (69), Deven Monteiro (83) e João Carvalho (85).



Assistência: Cerca de 1.500 espetadores.



