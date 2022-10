Taça de Portugal. Estoril Praia visita o Amora

A formação comandada por Nelson Veríssimo, sétima classificada da I Liga, visita o Amora, sexto classificado da Série B do terceiro escalão, no Complexo Municipal Atletismo Carla Sacramento, no Seixal, a partir das 20h45.Os restantes 17 emblemas da I Liga estreiam-se na competição no sábado, caso do Benfica, que lidera a I Liga, no terreno do Caldas, e no domingo, com as visitas do FC Porto, detentor do troféu, ao Anadia e do Sporting ao Varzim.Também hoje, a BSAD, da II Liga, visita o Olhanense, do Campeonato de Portugal, antes de Moreirense e Vilafranquense protagonizarem, a partir das 15h30, no Minho, um dos dois duelos entre clubes do segundo escalão – o outro opõe Nacional e Oliveirense, na Madeira.O sorteio da quarta eliminatória está marcado para terça-feira.