Taça de Portugal. Fafe oferece bilhetes aos adeptos para o jogo com o Torreense

“Os adeptos fafenses que queiram apoiar a equipa neste jogo não terão qualquer custo com a entrada no Estádio Manuel Marques, casa da formação de Torres Vedras”, refere em comunicado a administração do Fafe.



O presidente da SAD da equipa minhota, Derlei Silva, lembra que “as pessoas têm uma ligação muito grande com o clube” e explica que, além de cobrir os custos de entrada, o clube vai organizar uma excursão para os adeptos a Torres Vedras.



O Torreense, da II Liga, e o Fafe, da Liga 3, vão disputar, em 23 de abril às 20:45, a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, após o empate por 1-1 no Minho, em 04 de fevereiro, na primeira mão.



O vencedor da eliminatória vai defrontar na final o Sporting ou o FC Porto, que jogam a segunda mão da outra meia-final em 22 de abril, no Estádio do Dragão, depois de os ‘leões’ se terem imposto em casa por 1-0, no primeiro jogo.

