Futebol Nacional
Taça de Portugal
Taça de Portugal: Fafe vence Lusitano de Évora e garante última vaga nos quartos
O Fafe garantiu a última vaga nos quartos de final da Taça de Portugal em futebol, ao impor-se por 1-0 na visita ao Lusitano de Évora, no último encontro dos ‘oitavos’, que opôs equipas da Liga 3.
No Campo Estrela, em Évora, um golo de Vasco Braga, aos 56 minutos, garantiu o triunfo do Fafe, a única equipa da Liga 3 ainda em prova, que no jogo dos quartos de final, agendado para 14 de janeiro, vai receber o Sporting de Braga, da I Liga.
Nas rondas anteriores, o Fafe, que marcou presença nos quartos de final da Taça pela última vez na época 1999/00, afastou o Oriental, e depois o Moreirense e o Arouca, dois emblemas da I Liga.
O ‘clássico’ FC Porto-Benfica é o jogo ‘grande’ dos quartos de final da Taça, que oporão também o Sporting, detentor do troféu, ao AVS e o Torreense à União de Leiria.
