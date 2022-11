Taça de Portugal. FC Porto defende o troféu frente ao Arouca

Os jogos dos oitavos de final da Taça de Portugal em futebol ficaram definidos, bem como o emparelhamento das restantes fases da prova.





Eis o quadro completo dos jogos dos oitavos de final:





Académico de Viseu-Beira-Mar





Sporting de Braga-Vitória de Guimarães





Lank Vilaverdense-BSAD





Nacional-Rabo de Peixe





Leixões-Famalicão





FC Porto-Arouca





Vitória de Setúbal-Casa Pia





Varzim-Benfica





Os oitavos de final jogam-se de 10 a 12 de janeiro.







Emparelhamento dos quartos de final:



Vencedor do Ac. Viseu-Beira-Mar vs Vencedor do FC Porto-Arouca





Vencedor do V. Setúbal-Casa Pia vs Vencedor do Nacional-Rabo de Peixe





Vencedor do Sp. Braga-V. Guimarães vs Vencedor do Varzim-Benfica





Vencedor do Leixões-Famalicão vs Vencedor do Vilaverdense-B SAD







Os jogos realizam-se de 7 a 9 de fevereiro.







Emparelhamento das meias finais:



V. Setúbal, Casa Pia, Nacional ou Rabo de Peixe - Braga, V. Guimarães, Varzim ou Benfica



Leixões, Famalicão, Vilaverdense ou B SAD - Ac. Viseu, Beira-Mar, FC Porto ou Arouca







As meias finais disputam-se a primeira mão de 25 a 27 de abril e a segunda mão de 2 a 4 de maio.