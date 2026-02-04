Taça de Portugal feminina: Benfica vence em Braga com golo madrugador

As ‘águias’, que ganham vantagem para estarem presentes na final, entraram praticamente a ganhar, marcando quando ainda não estava cumprido ainda um minuto e meio de jogo: cruzamento da direita e Caroline Moller, sem oposição no meio das centrais, a cabecear sem apelo para Patrícia Morais (02).



O Sporting de Braga reagiu e, após derrube de Carolina Rocha na área, dispôs de uma soberana ocasião para empatar, mas, na conversão da respetiva grande penalidade, Malu Schmidt permitiu a defesa a Lena Pauels (14).



O Benfica, com Cristina Martin-Prieto a ser uma dor de cabeça para a defesa minhota, voltou a criar muito perigo aos 26 minutos, com um remate cruzado de Lúcia Alves para grande defesa de Patrícia Morais.



A equipa da casa rondou a baliza ‘encarnada’ aos 36 e 39 minutos, mas Carolina Rocha atirou muito por cima em boa posição na área e Leah Lewis cabeceou ao lado.



No segundo tempo, foi o Benfica a estar perto do segundo e novamente através de um cabeceamento de Caroline Moller (60).



A segunda parte caiu de intensidade e as alterações que os treinadores foram fazendo nas respetivas equipas não tiveram grande impacto.



Mais experiente, o Benfica, que lidera isolado o campeonato, foi controlando a partida, não permitindo às ‘arsenalistas’ abeirarem-se com perigo da sua área.



As duas equipas já se tinham defrontado duas vezes esta temporada e com o mesmo resultado (3-2), um favorável às bracarenses, em casa, na fase de grupos da Taça da Liga, há três semanas, e outro às lisboetas, no seu terreno, para o campeonato, há cerca de dois meses.



A segunda mão realiza-se em 18 de março e a equipa que se qualificar vai disputar a final, em 17 de maio, com o Vitória de Guimarães ou o FC Porto, que hoje empataram 2-2 no recinto das minhotas.







Estádio Amélia Morais, em Braga.



Sporting de Braga - Benfica, 0-1.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadora:



0-1, Caroline Moller, 02 minutos.



Equipas:



- Sporting de Braga: Patrícia Morais, Ágata Filipa (Rita Melo, 67), Leah Lewis, Miller, Alícia Correia, Nádia Bravo (Maribel Flores, 80), Maria Alagoa (Ashley Moon, 67), Inês Maia, Carolina Rocha (Cris Vieira, 46), Ásdís Halldórsdóttir (Maria João Silva, 80) e Malu Schmidt.



(Suplentes: Íris Esgueirão, Kailyn Dudukovich, Maribel Flores, Ashley Moon, Cris Vieira, Sofia Machado, Francisca Castro, Maria João Silva e Rita Melo).



Treinador: Marwin Bolz.



- Benfica: Lena Pauels, Catarina Amado, Christy Ucheibe, Carole Costa, Marit Lund (Lara Martins, 59), Beatriz Cameirão, Pauleta (Letícia Almeida, 88), Caroline Moller (Carolina Tristão, 88), Chandra Davidson, Lúcia Alves (Diana Gomes, 88) e Cristina Martin-Prieto (Diana Silva, 74).



(Suplentes: Thaís Lima, Letícia Almeida, Diana Silva, Rakel Engesvik, Lara Martins, Diana Gomes, Carolina Tristão, Carissa Boeckmann e Neide Gomes).



Treinador: Ivan Baptista.



Árbitra: Sofia Gama (AF Lisboa).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Catarina Amado (40) e Inês Maia (48).



Assistência: cerca de 400 espetadores.

