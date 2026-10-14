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Taça de Portugal
Taça de Portugal. Gil Vicente sofre para eliminar União de Santarém
O Gil Vicente garantiu com dificuldade a continuidade na Taça de Portugal de futebol, precisando do prolongamento para derrotar a União de Santarém, da Liga 3, por 3-2, na terceira eliminatória.
O oitavo classificado da I Liga sofreu muito em Santarém, onde esteve a perder por duas ocasiões.
A equipa da casa mostrou desde cedo vontade de surpreender, conseguindo neutralizar os gilistas com entrega, organização, pressão intensa e irreverência nas saídas para o ataque.
Rodrigo Silva, Diarra e Hélder Sá quase inauguraram o marcador para os escalabitanos na primeira parte, enquanto Martín Fernández e Santi García desperdiçaram as melhores ocasiões do Gil nesse período.
A boa exibição da União de Santarém foi recompensada no regresso dos balneários: fuga rápida pela direita de Costinha, que cruzou para Rafael Camacho, antigo jogador de Liverpool e Sporting, fazer o 1-0 de cabeça.
A resposta do Gil foi rápida, com Agustín Moreira a aproveitar uma bola perdida para empatar aos 53 minutos.
O empate durou pouco porque, já que, dois minutos depois, Rodrigo Silva pegou na bola no lado esquerdo, foi por ali fora, driblou um defesa, entrou na área e rematou para o 2-1.
A formação de Barcelos lançou vários habituais titulares para o campo, mas só melhorou com a quebra física da União de Santarém.
O empate surgiu num lance algo caricato, aos 89 minutos: Santi García rematou de raspão e a bola tomou uma trajetória 'exótica', levando o guarda-redes João Oliveira a acreditar que ia ao lado.
O 2-2 levou a decisão para prolongamento, com o Gil Vicente a insistir e a passar para a frente do marcador aos 109 minutos, num remate de primeira de Zé Carlos à entrada da área.
Em vantagem, a equipa de Barcelos ainda teve de se aplicar e só duas boas defesas do guarda-redes Samuel Portugal negaram novo empate à União de Santarém.
Jogo no Estádio Chã das Padeiras, em Santarém.
União de Santarém - Gil Vicente, 2-3 (após prolongamento).
Ao intervalo: 0-0.
No final do tempo regulamentar: 2-2.
No final da primeira parte do prolongamento: 2-2.
Marcadores:
1-0, Rafael Camacho, 46 minutos.
1-1, Agustín Moreira, 53.
2-1, Rodrigo Silva, 55.
2-2, Santí Garcia, 89.
2-3, Zé Carlos, 109.
Equipas:
- União de Santarém: João Oliveira, Luís Martins (Bruno Sousa, 74), David Vinhas, Kelechi John, Hélder Sá, David Vinhas, Maya, Soumaré (Manuel Pami, 96), Diarra (Tiago André, 56), Rafael Camacho (João Nóbrega, 74), Rodrigo Silva (Diogo Ressureição, 96) e Costinha (Isnaba Graça, 78).
(Suplentes: Ricardo Ribeiro, Bruno Sousa, Dinis Almeida, Tiago André, Manuel Pami, Diogo Ressureição, Jaime Simões, Isnaba Graça e João Nóbrega).
Treinador: Dimas Teixeira.
- Gil Vicente: Samuel Portugal, Agustín Moreira (Murilo Souza, 74), Espigares (Ricardo Esgaio, 62), Buatu, David Moreira, Martín Fernández (Tidjany Touré, 62), Diogo Prioste (Walace França, 62), Guilherme Gomes (Lausen, 105), Joelson Fernandes (Zé Carlos, 62), Kaba e Santi Garcia.
(Suplentes: Lucão, Ricardo Esgaio, Elimbi, Lausen, Zé Carlos, Murilo Souza, Tidjany Touré, Gil Martins e Walace França).
Treinador: Luís Pinto.
Árbitro: Cláudio Pereira (AF Aveiro).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Espigares (09), Diogo Prioste (56), Ricardo Esgaio (85), Manuel Pami (105+1) e Bruno Sousa (108).
Assistência: Cerca de 800 espetadores.
A equipa da casa mostrou desde cedo vontade de surpreender, conseguindo neutralizar os gilistas com entrega, organização, pressão intensa e irreverência nas saídas para o ataque.
Rodrigo Silva, Diarra e Hélder Sá quase inauguraram o marcador para os escalabitanos na primeira parte, enquanto Martín Fernández e Santi García desperdiçaram as melhores ocasiões do Gil nesse período.
A boa exibição da União de Santarém foi recompensada no regresso dos balneários: fuga rápida pela direita de Costinha, que cruzou para Rafael Camacho, antigo jogador de Liverpool e Sporting, fazer o 1-0 de cabeça.
A resposta do Gil foi rápida, com Agustín Moreira a aproveitar uma bola perdida para empatar aos 53 minutos.
O empate durou pouco porque, já que, dois minutos depois, Rodrigo Silva pegou na bola no lado esquerdo, foi por ali fora, driblou um defesa, entrou na área e rematou para o 2-1.
A formação de Barcelos lançou vários habituais titulares para o campo, mas só melhorou com a quebra física da União de Santarém.
O empate surgiu num lance algo caricato, aos 89 minutos: Santi García rematou de raspão e a bola tomou uma trajetória 'exótica', levando o guarda-redes João Oliveira a acreditar que ia ao lado.
O 2-2 levou a decisão para prolongamento, com o Gil Vicente a insistir e a passar para a frente do marcador aos 109 minutos, num remate de primeira de Zé Carlos à entrada da área.
Em vantagem, a equipa de Barcelos ainda teve de se aplicar e só duas boas defesas do guarda-redes Samuel Portugal negaram novo empate à União de Santarém.
Jogo no Estádio Chã das Padeiras, em Santarém.
União de Santarém - Gil Vicente, 2-3 (após prolongamento).
Ao intervalo: 0-0.
No final do tempo regulamentar: 2-2.
No final da primeira parte do prolongamento: 2-2.
Marcadores:
1-0, Rafael Camacho, 46 minutos.
1-1, Agustín Moreira, 53.
2-1, Rodrigo Silva, 55.
2-2, Santí Garcia, 89.
2-3, Zé Carlos, 109.
Equipas:
- União de Santarém: João Oliveira, Luís Martins (Bruno Sousa, 74), David Vinhas, Kelechi John, Hélder Sá, David Vinhas, Maya, Soumaré (Manuel Pami, 96), Diarra (Tiago André, 56), Rafael Camacho (João Nóbrega, 74), Rodrigo Silva (Diogo Ressureição, 96) e Costinha (Isnaba Graça, 78).
(Suplentes: Ricardo Ribeiro, Bruno Sousa, Dinis Almeida, Tiago André, Manuel Pami, Diogo Ressureição, Jaime Simões, Isnaba Graça e João Nóbrega).
Treinador: Dimas Teixeira.
- Gil Vicente: Samuel Portugal, Agustín Moreira (Murilo Souza, 74), Espigares (Ricardo Esgaio, 62), Buatu, David Moreira, Martín Fernández (Tidjany Touré, 62), Diogo Prioste (Walace França, 62), Guilherme Gomes (Lausen, 105), Joelson Fernandes (Zé Carlos, 62), Kaba e Santi Garcia.
(Suplentes: Lucão, Ricardo Esgaio, Elimbi, Lausen, Zé Carlos, Murilo Souza, Tidjany Touré, Gil Martins e Walace França).
Treinador: Luís Pinto.
Árbitro: Cláudio Pereira (AF Aveiro).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Espigares (09), Diogo Prioste (56), Ricardo Esgaio (85), Manuel Pami (105+1) e Bruno Sousa (108).
Assistência: Cerca de 800 espetadores.