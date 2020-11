Taça de Portugal. Hoje há sorteio da quarta eliminatória

Ainda com quatro jogos da terceira ronda por disputar, os embates dos 16 avos de final, que vão ser disputados no fim de semana de 12 e 13 de dezembro, serão conhecidos no sorteio com início marcado para as 17h30, na Cidade do Futebol, em Oeiras.







Equipas:

O FC Porto, detentor do troféu, os rivais Benfica e Sporting e outras 12 equipas da I Liga já apuradas integram o sorteio, que será realizado sem os condicionalismos das rondas anteriores e sem a presença dos representantes dos clubes, devido à pandemia de covid-19, tendo transmissão na Internet.A União de Leiria, do CP, foi o "tomba-gigantes" mais notado na terceira eliminatória, ao derrubar o primodivisionário Portimonense, destacando-se de Salgueiros e Amora, também do terceiro escalão, "carrascos" de Feirense e Sporting da Covilhã, da II Liga.Os primodivisionários Nacional e Farense ainda têm de enfrentar Casa Pia, da II Liga, esta quarta-feira, e o Estrela da Amadora defronta o Farense a 3 de dezembro, ficando o alinhamento fechado no próximo dia 9, com as receções de Vilafranquense e Estoril Praia, ambos do segundo escalão, a Sanjoanense e Lusitano de Évora, do terceiro, adiadas devido aos casos de infeção pelo novo coronavírus.: Gil Vicente, Famalicão, FC Porto, Sporting de Braga, Benfica, Tondela, Santa Clara, Moreirense, Rio Ave, Paços Ferreira, Boavista, Marítimo, Belenenses SAD, Sporting e Vitória de Guimarães.: Leixões, Académico de Viseu, Cova da Piedade, Académica, Feirense e Sporting da Covilhã: Anadia, Torreense, Fontinhas, Fafe, Sporting de Espinho, Olímpico do Montijo e União de Leiria.